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раздела Спорт

«Мы должны жить по российским законам»

В Госдуме предложили наказывать за исполнение американских санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести запрет на имплементацию американских санкций на территории России. Председатель ГД также не исключил введение уголовного преследования за нарушение такого запрета и исполнение санкций против РФ. По словам Володина, «в России мы должны жить по российским законам».

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил ввести запрет на исполнение антироссийских санкций, наложенных иностранными государствами, в частности США. Спикер Госдумы заявил в пятницу, 20 апреля, на встрече с представителями бизнеса и экспертами, что было бы правильно ввести меры ответственности — в том числе и уголовное преследование — за имплементацию, следование антироссийским санкциям.

По словам Володина, в России «мы должны жить по российским законам», а не руководствоваться решениями других стран.

Сенатор Алексей Пушков в тот же день заявил, что доверие к США вступило в «сумеречную зону».

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«Широкое применение санкций — экономических и финансовых — еще аукнется США. Турция вывела из США весь свой золотой запас — не хочет быть обьектом шантажа и давления со стороны непредсказуемой администрации. И это — союзник по НАТО! Доверие к США вступило в сумеречную зону», — написал Пушков в пятницу в своем твиттере.

Володин заявил 17 апреля, что на российский рынок вместо компаний США и стран Европы с удовольствием придут другие фирмы.

«Другие страны с удовольствием войдут на наш рынок. Мы это увидели в ходе встреч с представителями бизнеса Швейцарии. Крупнейшие фармацевтические компании не только готовы к нам прийти, они готовы расширить перечень выпускаемой продукции», — заявил Володин.

Председатель Госдумы добавил, что «свято место не бывает пусто». Володин отметил, что если в Россию придут компании, работающие на принципах свободной торговли и представляющие «страны, живущие в правовом поле, и руководствующиеся в первую очередь правом, а не конъюнктурой», в отличие от США, ведущих торговлю «недозволенными методами» — то РФ будет работать с новыми фирмами.

Он также добавил, что Россия всегда при своих действиях руководствуется принципами международного права.

Проект российского федерального закона «О мерах противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» был внесен всеми четырьмя парламентскими фракциями и спикером Госдумы Вячеславом Володиным еще в пятницу, 13 апреля.

В понедельник, 16 апреля, «наш ответ» CAATSA (О противостоянии противникам Америки посредством санкций; Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — федеральный закон США, налагающий дополнительные санкции на Иран, КНДР и Россию. — «Газета.Ru») должна будет рассмотреть нижняя палата парламента.

В настоящий момент официальный срок подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении обозначен как «май 2018 года». Собирать предложения, отзывы и замечания призван Комитет по экономической политике — этим он будет занят до 3 мая.

Еще в начале весны спикер ГД Вячеслав Володин призвал премьер-министра Дмитрия Медведева дать зеркальный ответ на санкции, введенные Минфином США против российских бизнесменов и компаний.

Также председатель нижней палаты парламента считает необходимым оказать поддержку попавшим под «молох санкций» компаниям, чтобы не позволить разориться предприятиям, являющимся единственным местом работы для жителей моногородов.

«Речь идет о многотысячных трудовых коллективах, о зарплатах людей, об их семьях», — подчеркнул Володин, отметив, что речь также идет о жизненных планах и благополучии граждан.

Хотя экономические санкции и являются инструментом политического давления, бьют они все равно по обычным россиянам, отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, отчитываясь перед Думой об итогах работы правительства.

Владимир Путин пока не ознакомился с инициативой Госдумы по контрсанкциям, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вполне объясним интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политики, которая проводится в отношении нашей страны рядом государств. Совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над вопросами минимизации последствий этих рестрикций для нашей страны и над ответными мерами. Пока мы еще не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций. На это потребуется какое-то время», — подчеркнул Песков, дав обещание, что любые российские антисанкции не нанесут вреда национальным интересам РФ.