Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил ввести запрет на исполнение антироссийских санкций, наложенных иностранными государствами, в частности США. Спикер Госдумы заявил в пятницу, 20 апреля, на встрече с представителями бизнеса и экспертами, что было бы правильно ввести меры ответственности — в том числе и уголовное преследование — за имплементацию, следование антироссийским санкциям.

По словам Володина, в России «мы должны жить по российским законам», а не руководствоваться решениями других стран.

Сенатор Алексей Пушков в тот же день заявил, что доверие к США вступило в «сумеречную зону».

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«Широкое применение санкций — экономических и финансовых — еще аукнется США. Турция вывела из США весь свой золотой запас — не хочет быть обьектом шантажа и давления со стороны непредсказуемой администрации. И это — союзник по НАТО! Доверие к США вступило в сумеречную зону», — написал Пушков в пятницу в своем твиттере.

Володин заявил 17 апреля, что на российский рынок вместо компаний США и стран Европы с удовольствием придут другие фирмы.

«Другие страны с удовольствием войдут на наш рынок. Мы это увидели в ходе встреч с представителями бизнеса Швейцарии. Крупнейшие фармацевтические компании не только готовы к нам прийти, они готовы расширить перечень выпускаемой продукции», — заявил Володин.

Председатель Госдумы добавил, что «свято место не бывает пусто». Володин отметил, что если в Россию придут компании, работающие на принципах свободной торговли и представляющие «страны, живущие в правовом поле, и руководствующиеся в первую очередь правом, а не конъюнктурой», в отличие от США, ведущих торговлю «недозволенными методами» — то РФ будет работать с новыми фирмами.

Он также добавил, что Россия всегда при своих действиях руководствуется принципами международного права.

Проект российского федерального закона «О мерах противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» был внесен всеми четырьмя парламентскими фракциями и спикером Госдумы Вячеславом Володиным еще в пятницу, 13 апреля.

В понедельник, 16 апреля, «наш ответ» CAATSA (О противостоянии противникам Америки посредством санкций; Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — федеральный закон США, налагающий дополнительные санкции на Иран, КНДР и Россию. — «Газета.Ru») должна будет рассмотреть нижняя палата парламента.

В настоящий момент официальный срок подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении обозначен как «май 2018 года». Собирать предложения, отзывы и замечания призван Комитет по экономической политике — этим он будет занят до 3 мая.

Еще в начале весны спикер ГД Вячеслав Володин призвал премьер-министра Дмитрия Медведева дать зеркальный ответ на санкции, введенные Минфином США против российских бизнесменов и компаний.

Также председатель нижней палаты парламента считает необходимым оказать поддержку попавшим под «молох санкций» компаниям, чтобы не позволить разориться предприятиям, являющимся единственным местом работы для жителей моногородов.

«Речь идет о многотысячных трудовых коллективах, о зарплатах людей, об их семьях», — подчеркнул Володин, отметив, что речь также идет о жизненных планах и благополучии граждан.

Хотя экономические санкции и являются инструментом политического давления, бьют они все равно по обычным россиянам, отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, отчитываясь перед Думой об итогах работы правительства.

Владимир Путин пока не ознакомился с инициативой Госдумы по контрсанкциям, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вполне объясним интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политики, которая проводится в отношении нашей страны рядом государств. Совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над вопросами минимизации последствий этих рестрикций для нашей страны и над ответными мерами. Пока мы еще не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций. На это потребуется какое-то время», — подчеркнул Песков, дав обещание, что любые российские антисанкции не нанесут вреда национальным интересам РФ.