«Британия занимается уничтожением улик»

Российское посольство в Лондоне предположило, что в кровь дочери бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля Юлии перед отбором проб было впрыснуто химическое вещество, передает ФАН.

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По словам пресс-секретаря дипмиссии, российские специалисты не располагают возможностью провести самостоятельную оценку происходящего в Солсбери из-за отсутствия доступа. В распоряжении России есть только доклад ОЗХО, который вызывает вопросы.

«Каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном? При том, что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось», — задают вопросы в диппредставительстве.

Дипломат отметил, что такая картина не характерна для отравляющих веществ, которые имеют нервно-паралитическое действие. Однако это может свидетельствовать о том, что перед отбором проб «токсичный химикат был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей» Юлии Скрипаль.

Несколькими часами ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Великобритании планомерно уничтожают улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

«Британские власти занимаются планомерным уничтожением улик и вещественных доказательств. Уничтожены животные из дома Скрипаля. Пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые посещали Скрипали — бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное. Притом что простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало», — сказал Небензя.

Он также подчеркнул, что Скрипалей никто не видел с 4 марта, а их местонахождение неизвестно. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга призвала власти Великобритании «не торопиться с уничтожением улик» по делу Скрипаля, передает RT.

«Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что российская сторона по-прежнему готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией для прояснения этого очень запутанного дела изначально, а теперь уже очень-очень запутанного дела. Мы готовы к взаимодействию в любых международных правовых форматах. И мы настоятельно рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик», — сказала Захарова.

Чуть ранее Небензя заявил, что Россия задала Великобритании 47 вопросов по «делу Скрипаля», но получила частичные ответы лишь на два из них.

«Британская сторона задала нам два вопроса. Мы задали британской стороне 47 вопросов, частичные ответы получены на два из них. Нет ответов и на те вопросы, которые мы ставили на предыдущем заседании совета (безопасности ООН) 5 апреля по этому вопросу. У нас будут еще вопросы. Мы вам обещали, что мы с вас не слезем», — сказал он.

Небензя добавил, что Россия просит Британию пояснить, являются ли заявления властей о причастности России к отравлению в Солсбери давлением на следствие в стране.

«Просим британскую сторону внести ясность. Заявление Даунинг-стрит о якобы причастности России к инциденту в Солсбери — это попытка оказать политическое давление на следствие или окончательные выводы расследования Скотланд-ярда?

Или это нормально в рамках британской правовой системы, когда правительство назначает виновных, а следственные органы затем подгоняют под это сове расследование?», — сказал он.

В ответ на это постпред королевства при Организации по запрещению химоружия Питер Уилсон указал, что Великобритания должна предоставить России ответы на вопросы, касающиеся инцидента с отравлением в британском Солсбери, до 23 апреля включительно, передает НСН.

Напомним, в начале марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказала мнение о том, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Ряд западных стран поддержал мнение Лондона. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения в свой адрес.