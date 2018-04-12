«У нас много работы по «сдерживанию» Москвы»

Кандидат на пост руководителя Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что, когда он займет пост государственного секретаря, процесс сдерживания России подвергнется перезагрузке, передает ФАН.

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«Нынешняя администрация продолжит, как она это делала на протяжении последних 15 месяцев, предпринимать действия, чтобы давать отпор России, чтобы перезагрузить отношения сдерживания применительно к России», — рассказал экс-директор ЦРУ.

Коснулся он и вопроса по экспортному газопроводу из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2», строительство которого несколько дней назад раскритиковал президент США Дональд Трамп.

Помпео пообещал найти альтернативу проекту для того, чтобы лишить Россию возможности влиять на европейских союзников США. Такое заявление Помпео сделал в ответ на слова сенатора Джона Барассо, который потребовал на слушаниях в конгрессе, чтобы Помпео пообещал добиться отмены реализации проекта газопровода, который, как считают в Вашингтоне, поставит Европу в зависимость от России.

«Я думаю, будет огромной возможностью для США и других, если мы можем достичь условий, при которых Россия будет иметь меньше возможностей отключать газопроводы, создавать риски или угрожать нашим партнерам и друзьям по всему миру», — подчеркнул Помпео.

Кандидат на пост госсекретаря заявил, что готов обсуждать проект российского газопровода, «чтобы убедиться, что там есть доступные альтернативы в наилучших интересах Запада, а не президента России Владимира Путина».

Помпео также высказал свою точку зрения на причины повышения напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона в последнее время.

«Исторический конфликт между США и Советским Союзом, а теперь с Россией, вызван плохим поведением России. Вашингтону еще необходимо будет проделать много работы по санкциям против Москвы. Российская сторона на данный момент не получила сигнал в достаточном объеме», — заключил политик.

Чуть ранее американские СМИ писали, что в ходе выступления в сенате глава ЦРУ объявит об окончании «мягкой политики» в отношении России, передает НСН.

«Россия продолжает действовать агрессивно благодаря многолетней мягкой политике в отношении этой агрессии. Теперь с этим покончено», — говорится приводили издания выдержки из речи Помпео.

Также в тексте упоминалось, что Вашингтон укрепляет армию и проводит модернизацию сил ядерного сдерживания. Кроме того, Соединенные Штаты «выслали больше российских дипломатов и сотрудников разведки, чем во времена холодной войны», отмечалось в послании.

К достижениям Вашингтона Помпео также отнес «вооружение смелых молодых людей, сопротивляющихся российскому экспансионизму на Украине и в Грузии». Кандидат на пост главы Госдепа пообещал «расширить этот список», передает RT.

«Но действия нынешней администрации дают понять, что стратегия национальной безопасности президента Дональда Трампа по праву называет Россию угрозой нашей стране. Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и во время предыдущих конфронтаций с Москвой, должны продолжаться», — подчеркивал политик.

В этот же день ситуацию с последствиями от недавно введенных Вашингтоном новых антироссийских санкций прокомментировал на заседании правительственной комиссии по импортозамещению премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Вы знаете события последнего периода, когда был принят очередной пакет санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. В результате и наш фондовый, и валютный рынок весьма эмоционально на это отреагировал, падение биржевых индексов, естественно, сказалось и на показателях российских компаний», — сказал глава кабмина.

При этом, по его словам, ситуация в целом осталась вполне контролируемой.

«Тем не менее ситуация требует пристального внимания со стороны правительства, со стороны тех, кто отвечает за состояние дел не только в производстве, но и в финансовой сфере», — уточнил Медведев.

Он подчеркнул, что санкции поставили под удар предприятия в России, где работают десятки тысяч людей.

«Экономические санкции, хотя они и являются инструментом политического давления, они, в конечном счете, все равно бьют по обычным людям. Мы видим, что под ударом оказываются стратегические, системообразующие предприятия, от чьей успешной работы зависят десятки тысяч людей», — пояснил глава российского правительства.