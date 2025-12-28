Размер шрифта
«Нет косых взглядов»: лыжница Непряева о взаимодействии с иностранцами

Лыжница Непряева рассказала об отношении иностранцев к возвращению россиян
Sergey Elagin/Global Look Press

Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что иностранные спортсмены дружелюбно встретили россиян после отстранения. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«По сути, все дружелюбно встретили. Нет косых взглядов. Все всегда здороваются. Я даже с парочкой спортсменок‑лидеров перекидывалась парой фраз. Все ко мне хорошо относятся. Улыбаются», — поделилась она.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева — единственные российские лыжники, которые получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). 28 декабря они пробегут спринт, квалификация у мужчин стартует в 14:27 по московскому времени, у женщин — в 13:45 мск.

Этап Кубка мира, на котором они выступили впервые после отстранения, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в Швеции восхитились выступлением Коростелева на Кубке мира.
 
