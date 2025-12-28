Размер шрифта
В Польше придумали, как спастись от «российской угрозы»

FT: Польша построит сеть бункеров для защиты от России
Польша хочет построить сеть бункеров, чтобы защитить население от предполагаемой «угрозы» со стороны России. Об этом сообщает издание Financial Times.

По информации СМИ, с 2026 года польские власти обяжут застройщиков выделять место для бомбоубежищ в большинстве новых зданий, чтобы модернизировать систему гражданской обороны.

Также Польша дополнительно хочет выделить € 3,8 млрд на строительство убежищ. А в декабре мэр Варшавы Рафал Тшасковский объявил о проекте, который позволит превратить метро польской столицы в убежище, рассчитанное на 100 тысяч человек. Проект позволит обеспечить их раскладушками, питьевой водой и одеялами.

FT пишет, что большинство убежищ в стране были построены еще при социализме, сейчас они находятся в удручающем состоянии. Лишь около тысячи польских убежищ признали пригодными, они позволят защитить не более 3% населения страны. Для сравнения в Финляндии убежища могут обезопасить минимум 80% населения. И теперь Польша собирается использовать финский опыт, отмечает FT.

Также замглавы польского минобороны Цезари Томчик рассказал газете The Guardian, что на создание антидроновой системы Польше потребуется 24 месяца. А первые возможности «антидроновой стены» на восточной границе Польши будут доступны через шесть месяцев или же раньше. Также в Польше разработали «невидимый щит» для борьбы с беспилотниками.

Помимо противобеспилотной системы, Польша укрепляет сухопутные границы с Белорусские и российской Калининградской областью.

Ранее в США раскритиковали планы НАТО на случай войны с Россией.

