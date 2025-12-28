Минобороны России сообщило об отражении двух атак ВСУ на Купянск

Российские военные за прошедшие сутки дважды пресекли попытки Вооруженных сил Украины прорваться к Купянску в Харьковской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделения 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ предприняли атаки в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка. Целью действий украинских сил был выход к Купянску.

Как уточнили в Минобороны, удары противника были отражены силами подразделений 6-й армии группировки войск «Запад». В ходе боевых столкновений были уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ и танк Т-64.

О взятии Купянска стало известно 16 декабря. Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров доложил, что находится на передовом пункте управления 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

12 декабря сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский якобы посетил Купянское направление, которое, по его словам, является одним из самых сложных участков фронта для украинской армии. Опубликованные украинским президентом кадры сняты на фоне стелы, которая находится на выезде из Купянска. Позже бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что видеоролик с президентом Украины, вероятно, является либо заблаговременно отснятым материалом, либо результатом дипфейк-технологий.

Ранее стало известно, что ВСУ покинули почти половину позиций у Красного Лимана в Харьковской области.