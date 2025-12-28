Размер шрифта
В NASA рассказали о новой цели США на Луне

Глава NASA Айзекман объявил о намерении построить американскую базу на Луне
Andy Saunders/NASA

NASA собирается построить американскую базу на Луне. Об этом заявил миллиардер, новый руководитель аэрокосмического агентства (NASA) Джаред Айзекман в соцсети Х.

«Мы собираемся построить базу на Луне», — написал он.

Сенат США утвердил миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA 18 декабря. Его кандидатуру выдвинул сам президент США Дональд Трамп, заявив, что Айзекман — выдающийся бизнес-лидер, филантроп, летчик и астронавт.

Вступая в должность главы NASA миллиардер пообещал доказать исключительность США в космосе. Под этим он, вероятно, имел в виду повторную высадку американских астронавтов на Луне.

До этого стало известно о планах администрации США развернуть ядерный реактор на Луне к 2030 году. Согласно указу Трампа, опубликованном на сайте Белого дома, американские астронавты должны высадиться на Луну в 2028 году, а через два года — установить первые форпосты. Лунная программа рассматривается как этап для будущих полетов на Марс. Отмечается, что Вашингтон намерен развивать лунную экономику, а также обнаруживать и нейтрализовать космические угрозы, включая возможное размещение ядерного оружия в космосе.

Ранее Трамп заявил о доминировании США в космосе.

