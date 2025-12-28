Релокант-абьюзер настроил 18-летнюю россиянку против семьи и пытался вывезти в Египет

18-летняя Виктория пыталась уехать в Египет из Сибири к своему молодому человеку, забрав все сбережения семьи – уже в московском аэропорту ее остановил отец. Родители девушки подозревают, что ее пытались похитить. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила ее мать — Ирина.

«23 декабря Вика, легко одетая, ушла из дома – все деньги, что у нее были накоплены, все, что у нас было накоплено — она сгребла и ушла. Я подала заявление о пропаже своего ребенка на розыск. Потом заявление, что на нее оказывают воздействие и пытаются вывести за пределы России. Полиция установила, что на имя моей дочери были приобретены авиабилеты по маршруту Абакан – Красноярск – Москва. Ее отец быстро купил билеты и полетел в Москву — встретил, забрал, они поехали в гостиницу. Они уже уехали из Москвы в Сочи, где он проживает», — отметила она.

Ирина сообщила, что ее дочь пыталась улететь к молодому человеку – из-за любви. Тот покинул Россию по политическим соображениям в июне 2025 года, когда ему исполнилось 18 лет, рассказала мать девушки.

«Ее молодой человек живет в Чили, потом он из Чили переезжал в Перу – оттуда тоже уехал. Но билет он почему-то ей купил в Египет. Они дружили только 10−11-й класс – на выпускном вместе танцевали. После своего совершеннолетия он сбежал из дома и начал на нее оказывать влияние — она поменялась и стала неадекватно вести. У моего ребенка это любовь, а с кем он связан, откуда же я могу знать, кто его мог завербовать. Либо с теми, кто торгует людьми, либо с Украиной или еще с кем-то. Он, конечно, заранее задумал. Видимо, его как-то кто-то завербовал, потому что он этот план побега готовил, Викуля говорит, очень долго. И он ее настраивал против страны, против всего. Он постоянно на нее психологически воздействовал», — рассказала она.

Молодой человек плохо относился к Виктории, рассказала Ирина. По ее словам, дочь переводила ему деньги – а его родители знали о переезде.

«Он ничем не занимается. У меня ребенок был жизнерадостный — мы с ней ездили всегда отдыхать. Всегда активно проводили время. Как вот он появился, мы даже никуда за лето не ездили. Она из дома не выходила. Он ей внушил, что в России не нужно получать образование, в России жить не нужно — она из-за него не пошла поступать, даже документы не подавала в этом году. Постоянные перепады — то истерики, то вообще непонятное. Она телефон из рук не выпускала. То есть постоянно под его контролем. Дошло до того, что, видимо, он ей так внушил, что в 40-градусную жару она ходила гулять в рубашке и в джинсах, чтобы на нее никто не смотрел. Викулин отец звонил его маме. Она ему рассказала, что он в Латинской Америке живет. Да, было тяжело, что он уехал, но все нормально у него — все замечательно. Как у человека, не знающего языка — не имея образования, работы, жилья, может быть все замечательно? Она перевела ему за последнее время с одной карты порядка 120 тысяч, со второй 40 тысяч и с третьей порядка 60 тысяч», — рассказала она.

Парень обратился в российские СМИ и начал распространять фейки о семье, привлек адвоката, сообщила Ирина. Мать Виктории рассказала об обстановке в семье в связи с публикациями в интернете.

«Со вторника я максимум сплю по одному часу, все, что в меня попадает из еды — это вода. Я вообще ни есть, ни спать не могу. Отец ее молодец, он держится, с ней рядом. Когда разговариваем с ней, она может хамить. Она — то нормально, то плачет, то когда вы меня отпустите, когда вы мне телефон отдадите — как перемотка пленки. Сейчас думает только о том, когда ей в руки попадет телефон, чтобы выйти с ним на связь. Тяжело всем, конечно. У нас бабушка постоянно на лекарствах от сердца и от давления. Вся семья просто не спит уже вот эту неделю почти. 18-летний парень, который не проживает на территории Российской Федерации, столько людей он уже подключил», — заключила она.

