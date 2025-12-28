Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Власти Украины предложили создать в селах полноценные ТЦК

Кабмин Украины внес в раду законопроект о расширении полномочий сельских ТЦК
Shutterstock

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, которым предлагается создать в селах страны территориальные центры комплектования (аналог военкоматов) и наделить их теми же полномочиями, что и городские ТЦК. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В пояснительной записке к документу, которую опубликовали журналисты, отмечается, что «существующая сеть ТЦК оказалась слабо адаптированной к функционированию в условиях военного времени и мобилизации, что привело к возникновению правового вакуума».

В кабмине напомнили, что сейчас на Украине функционируют более 340 обособленных отделений районных ТЦК, которые в основном работают в сельской местности. Теперь их хотят превратить в полноценные военкоматы — они будут вести учет военнообязанных и проводить мобилизацию.

Авторы законопроекта считают, что он оптимизирует процессы мобилизации в стране.

«Страна.ua» при этом отмечает, что мобилизация в селах и так активно идет с начала боевых действий. Причем даже жестче, чем в городах, поскольку в сельской местности тяжелее укрыться. СМИ писали, что из-за этого некоторые села буквально обезлюдели.

Тем временем американский генерал Бен Ходжес призвал Украину отправить женщин на фронт. По его словам, ВСУ нужно решить проблему с людскими ресурсами — слишком много украинских солдат дезертируют, так как не доверяют своему командованию.

Ранее главнокомандующий ВСУ предложил оптимизировать работу ТЦК, чтобы мобилизация «не становилась для людей шоком».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520513_rnd_2",
    "video_id": "record::1611df88-e03a-4731-ac82-7822b2d34b66"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+