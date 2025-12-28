Власти Украины предложили создать в селах полноценные ТЦК

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, которым предлагается создать в селах страны территориальные центры комплектования (аналог военкоматов) и наделить их теми же полномочиями, что и городские ТЦК. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В пояснительной записке к документу, которую опубликовали журналисты, отмечается, что «существующая сеть ТЦК оказалась слабо адаптированной к функционированию в условиях военного времени и мобилизации, что привело к возникновению правового вакуума».

В кабмине напомнили, что сейчас на Украине функционируют более 340 обособленных отделений районных ТЦК, которые в основном работают в сельской местности. Теперь их хотят превратить в полноценные военкоматы — они будут вести учет военнообязанных и проводить мобилизацию.

Авторы законопроекта считают, что он оптимизирует процессы мобилизации в стране.

«Страна.ua» при этом отмечает, что мобилизация в селах и так активно идет с начала боевых действий. Причем даже жестче, чем в городах, поскольку в сельской местности тяжелее укрыться. СМИ писали, что из-за этого некоторые села буквально обезлюдели.

Тем временем американский генерал Бен Ходжес призвал Украину отправить женщин на фронт. По его словам, ВСУ нужно решить проблему с людскими ресурсами — слишком много украинских солдат дезертируют, так как не доверяют своему командованию.

Ранее главнокомандующий ВСУ предложил оптимизировать работу ТЦК, чтобы мобилизация «не становилась для людей шоком».