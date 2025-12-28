Барановская о свадьбе Гордона с 23-летней девушкой: «История сильная»

Телеведущая Юлия Барановская в Telegram-канале поделилась подробностями свадьбы 61-летнего коллеги Александра Гордона с 23-летней женой Алиной Михайловой.

«История сильная: в ЗАГС приехал до открытия, поэтому двери ему и его красавице-невесте Алине открывал охранник. Вот так пришлось подождать, чтобы связать себя узами брака», — поделилась телеведущая.

По словам Барановской, свадьба состоялась в кругу родных и близких шоумена. Телеведущая рассказала, что торжество отметили тепло, по-домашнему, уютно и весело.

«Совет да любовь, мой любимый учитель, наставник и партнер Саша Гордон!» — заключила Барановская.

Девушка стала шестой официальной женой Гордона. Телеведущий рассказал об этом в интервью журналиста Антона Красовского. До свадьбы влюбленные встречались четыре года с перерывом на расставание. По словам шоумена, родители Алины не против их союза.

У шоумена четверо детей от разных браков и отношений: 37-летняя дочь Анна от писательницы Марии Бердниковой, 13-летняя Александра от журналистки Елены Пашковой и двое сыновей от актрисы Нозанин Абдулвасиевой — 11-летний Александр и 8-летний Федор.

