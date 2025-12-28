ГАЗ назвал новинки, которые появятся в 2026 году

В 2026 году Горьковский автозавод грозит показать минимум 3 новинки

Горьковский автомобильный завод не планирует выпуск новых моделей в наступающем году, но расширит гамму существующих. Как стало известно «Газете.Ru», в первую очередь планируется выпуск метановых модификаций среднетоннажных грузовиков «Газон Next» и «Валдай 12».

Как выяснила «Газета.Ru», обе машины укомплектуют совершенно новым искровым двигателем ЯМЗ-535 CNG (5.1 л, 170 л.с., Евро-5). «Газону» положены 7 стальных, а «Валдаю» — 4 металлокомпозитных газовых баллона общей вместимостью 70 и 100 куб. м, соответственно.

Кроме того, на базе полноприводной «Газели NN» планируется создание автомобиля скорой медицинской помощи. Как отмечает производитель, это будет машина для самых суровых условий эксплуатации, включая тяжелое бездорожье.

Ранее по заказу крупного корпоративного клиента Горьковский автозавод создал особо вместительный промтоварный фургон на базе «Газели Next».

Эксклюзивные фотографии и видео нового грузовика ГАЗа оказались в распоряжении «Газеты.Ru». Эта версия знаменитого газовского коммерческого автомобиля способна перевезти до 23 кубических метров груза, а площадь пола такова, что внутри можно разместить до 10 европалет.

Ранее стало известно, что УАЗ может открывать продажи дизельных грузовиков «Профи»: Ульяновский автозавод получил ОТТС на дизельный УАЗ «Профи».