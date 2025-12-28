В Удмуртии ДТП унесло жизнь 11-летней девочки

27 декабря на 8-м километре автодороги «Можга-Вавож» на территории Можгинского района Удмуртии, водитель автомобиля Lada Largus - 37-летняя женщина - по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу дороги, где столкнулась с грузовым автомобилем Scania под управлением 43-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажир «Ларгуса» - 11- летняя девочка - получила смертельную травму. Водитель легковушки и три ее несовершеннолетних пассажира (два мальчика 8 и 9 лет и девочка 10 лет) с полученными травмами доставленными медицинское учреждение, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Между тем, в Свердловской области за одну ночь произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием снегоходов, в результате которых один человек не выжил и двое получили травмы.

До этого в Москве машина перевернулась в Кутузовском тоннеле. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как в момент ДТП автомобиль опрокинулся и упал на крышу.

Кроме того, в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая.

В Польше в ДТП погибли шесть человек, в том числе пять граждан Украины.