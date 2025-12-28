Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Удмуртии ДТП унесло жизнь 11-летней девочки

В Удмуртии семья разбилась в жесткой аварии
Telegram-канал «Госавтоинспекция Удмуртии»

27 декабря на 8-м километре автодороги «Можга-Вавож» на территории Можгинского района Удмуртии, водитель автомобиля Lada Largus - 37-летняя женщина - по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу дороги, где столкнулась с грузовым автомобилем Scania под управлением 43-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажир «Ларгуса» - 11- летняя девочка - получила смертельную травму. Водитель легковушки и три ее несовершеннолетних пассажира (два мальчика 8 и 9 лет и девочка 10 лет) с полученными травмами доставленными медицинское учреждение, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Между тем, в Свердловской области за одну ночь произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием снегоходов, в результате которых один человек не выжил и двое получили травмы.

До этого в Москве машина перевернулась в Кутузовском тоннеле. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как в момент ДТП автомобиль опрокинулся и упал на крышу.

Кроме того, в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая.

В Польше в ДТП погибли шесть человек, в том числе пять граждан Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520021_rnd_2",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+