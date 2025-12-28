Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Юноша из Владикавказа «задекларировал» у мошенников 2,7 млн рублей

Во Владикавказе юноша обогатил мошенников на 2,7 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

Во Владикавказе 19-летний молодой человек «задекларировал» у мошенников крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что юноше позвонил неизвестный. Злоумышленник представился молодому человеку сотрудником правоохранительных органов и предъявил ему ложное обвинение в спонсировании ВСУ и терроризма. Запугав владикавказца, аферист потребовал срочно «задекларировать» все сбережения, отправив их на «безопасный счет».

Поверив преступнику, юноша отправил на указанные мошенниками счета 2,7 млн рублей. После перевода средств связь с «силовиком» прервалась, а обещанные пароли и доступ к «безопасному счету» с деньгами юноше никто так и не передал.

Молодой человек обратился в полицию, осознав обман. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Ранее мать военного из Минусинска отдала 10 млн рублей мошенникам, обещавшим награду ее сыну.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520351_rnd_3",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+