Юноша из Владикавказа «задекларировал» у мошенников 2,7 млн рублей

Во Владикавказе 19-летний молодой человек «задекларировал» у мошенников крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что юноше позвонил неизвестный. Злоумышленник представился молодому человеку сотрудником правоохранительных органов и предъявил ему ложное обвинение в спонсировании ВСУ и терроризма. Запугав владикавказца, аферист потребовал срочно «задекларировать» все сбережения, отправив их на «безопасный счет».

Поверив преступнику, юноша отправил на указанные мошенниками счета 2,7 млн рублей. После перевода средств связь с «силовиком» прервалась, а обещанные пароли и доступ к «безопасному счету» с деньгами юноше никто так и не передал.

Молодой человек обратился в полицию, осознав обман. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

