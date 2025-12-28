Сомали отзовет посла в Индии

Сомали в срочном порядке отзовет посла в Индии, выходца из Сомалиленда

Сомали в срочном порядке отзовет посла в Индии, выходца из полуавтономного региона Сомалиленд. Об этом в соцсети X передает издание Baidoa Online.

По данным интернет-издания, дипломату Абдирахману Одаваа предписано вернуться в Могадишо не позднее 29 декабря. Решение было принято на фоне признания Израилем независимости Сомалиленда.

По словам источников, посол обвиняется в содействии установлению прямых отношений между Сомалилендом и Индией.

26 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством.

В канцелярии также отметили, что Израиль намерен в кратчайшие сроки укрепить связи с Республикой Сомалиленд за счет расширения сотрудничества в аграрном секторе, здравоохранении, технологической сфере и экономике.

Сомалиленд, расположенный в северо-западной части Сомали и имеющий выход к Красному морю, в 1991 году в одностороннем порядке заявил о своей независимости, однако до настоящего времени не получил признания со стороны международного сообщества.

