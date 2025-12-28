Размер шрифта
Стало известно, почему так много китайцев обнимают деревья

Conversation: жители Пекина ищут поддержку в городских лесах
shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

В центре Пекина деревья — повсюду: в парках, вдоль дорог, во дворах жилых домов. Одни из них были высажены совсем недавно, другие — с широкими стволами — стоят здесь веками. Их трогают, к ним прислоняются спиной, обнимают, а иногда даже прикладывают ухо к коре, прислушиваясь к внутренней жизни дерева. Для многих горожан это стало не просто жестом, а формой психологической поддержки. Об этом сообщает портал The Conversation.

Практика «объятий деревьев» в последние годы приобрела в Пекине особую популярность — особенно после пандемии COVID-19, которая усилила чувство одиночества и изоляции. По словам Сяоян Вонг, 35-летней основательницы сообщества лесной терапии, прикосновение к дереву — это способ вернуть телесный контакт в жизнь человека. Раньше она работала монтажером в киноиндустрии, но после пандемии решила переучиться и заняться лесной терапией.

Вонг отмечает, что поначалу многие участники чувствуют неловкость: обнимать дерево кажется странным и непривычным. Поэтому в ее практике важен постепенный подход — сначала рассмотреть дерево вблизи, понаблюдать за насекомыми на коре, «познакомиться» с ним, а уже потом решать, прикасаться ли к нему.

По выходным и даже поздно ночью у деревьев можно увидеть людей разного возраста: друзей, пары, матерей с дочерьми. Многие ищут способ справиться с повседневным стрессом и эмоциональной перегрузкой. Исследования и полевые наблюдения показывают, что особенно часто к лесной терапии обращаются молодые женщины, которые не спешат связывать свою жизнь с браком и ищут альтернативные формы близости, поддержки и ощущения связи с природой.

В групповых занятиях используются и более символические практики. Например, участники могут выбрать «свое» дерево, взять его имя на время сессии и придумать жест, который, по их мнению, отражает характер растения. Такие упражнения помогают не только наладить контакт с природой, но и выстроить связи между людьми.

Для некоторых участников, как, например, 28-летнего Флориана Мо, лесная терапия стала пространством для размышлений о любви, одиночестве и социальных ожиданиях. Он открыто говорил о пережитом расставании и о том, что в китайском обществе стремление к любви в молодом возрасте часто стигматизируется, из-за чего людям сложнее справляться с эмоциональными потерями.

На фоне рассказов об урбанизации Китая — загрязнении воздуха и воды, перенаселенности мегаполисов — эта практика формирует другой образ города. Молодые пекинцы через заботу о деревьях и совместные ритуалы стремятся не только восстановить связь с природой, но и создать новые формы человеческой близости и поддержки в быстро меняющемся городском пространстве.

