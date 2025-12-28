В Испании назвали главное событие 2025 года в мире

El Pais: США разорвали свой давний союз с Европой в 2025 году

В 2025 году США разорвали свой давний восьмидесятилетний союз с Европой. Об этом написала испанская газета El Pais.

Издание отметило, что союз США с Европой был «вероятно, самым продолжительным в истории», поэтому одной новости о его разрыве «достаточно», чтобы сделать 2025 год «символом нашей эпохи». При этом формально этот разрыв пока не зафиксирован.

«По крайней мере, американские войска пока не собрали чемоданы и не закрыли ни одну из своих баз. И Североатлантический альянс по-прежнему существует на бумаге», — отметили журналисты.

Кроме того, газета подчеркнула, что сейчас остается неясным, остается ли значимой пятая статья НАТО о коллективной обороне или она стала «пустой декларацией».

5 декабря 2025 года Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США, в которой Европа обвинялась в цензуре, неконтролируемой миграции и «подрыве демократических процессов». Европейские политики раскритиковали стратегию. Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о конце эпохи «американского мира» для Европы, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас предложила США следить за Россией, а не за Европой.

Ранее во Франции заявили, что либеральная Европа — общий враг Трампа и Путина.