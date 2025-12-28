Размер шрифта
В Госдуме рассказали россиянам, как отметить Новый год на даче

Депутат Чаплин: россиянам следует соблюдать технику безопасности на даче в Новый год
Депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал основные правила безопасности для россиян, которые отмечают Новый год на даче. Кроме того, парламентарий напомнил о законодательных ограничениях – необходимо помнить даже в праздники о режиме тишины.

«Отдых не должен нарушать покой соседей и создавать угрозу для их имущества и безопасности. Наши общие действия в эти дни влияют на атмосферу в целом. Я призываю всех владельцев дач и загородных участков ответственно подойти к организации праздника. В первую очередь, нужно строго соблюдать противопожарный режим. Разведение открытого огня для приготовления пищи допустимо только в специально оборудованных местах – на мангалах или в металлических емкостях. Согласно действующим правилам, расстояние от мангала до любых построек должно составлять не менее пяти метров. Их следует устанавливать на значительном расстоянии от построек, деревьев и заборов, а под рукой всегда иметь средства для быстрого тушения — одна искра в сухую погоду может привести к серьезным последствиям», – пояснил он.

Чаплин призвал россиян уважать друг друга и меньше шуметь в Новый год, а также убирать мусор с территории дачи.

«Закон устанавливает периоды, в которые необходимо ограничивать уровень шума. Поскольку единого федерального стандарта нет, важно уточнять региональные нормы. Например, в Москве ночным временем, когда шум недопустим, считается период с 23:00 до 7:00. В новогоднюю ночь, конечно, действуют послабления, но и здесь важно сохранять разумный подход. Громкая музыка, фейерверки после определенного часа могут доставить неудобства тем, кто уже отдыхает, особенно пожилым людям и семьям с маленькими детьми. После праздничного застолья необходимо привести участок в порядок. Своевременный вывоз мусора, утилизация остатков пиротехники – это не просто формальность, а проявление заботы об окружающей среде и комфорте жителей всего поселка», – заключил Чаплин.

