Трамп перед встречей с Зеленским провел день на поле для гольфа

Трамп провел день на поле для гольфа перед встречей с Зеленским во Флориде

Президент США Дональд Трамп перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским во Флориде провел день на поле для гольфа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

«Трамп вернулся после игры около 4 часов по полудни (полночь воскресенья по Москве)», — говорится в сообщении.

Американский лидер находится во Флориде, которая стала площадкой для переговоров с Россией, Украиной и европейскими странами по урегулированию конфликта, с 20 декабря.

В воскресенье, 28 декабря, в поместье Трампа Мар-а-Лаго запланирована его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения мирного плана.

Переговоры начнутся в 21:00 мск. Зеленский прибыл в США накануне. Перед этим он провел разговор с европейскими лидерами. Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что центральной темой стали гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, после переговоров Зеленского и Трампа обсуждение продолжится.

