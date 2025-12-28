Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Трамп перед встречей с Зеленским провел день на поле для гольфа

Трамп провел день на поле для гольфа перед встречей с Зеленским во Флориде
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским во Флориде провел день на поле для гольфа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

«Трамп вернулся после игры около 4 часов по полудни (полночь воскресенья по Москве)», — говорится в сообщении.

Американский лидер находится во Флориде, которая стала площадкой для переговоров с Россией, Украиной и европейскими странами по урегулированию конфликта, с 20 декабря.

В воскресенье, 28 декабря, в поместье Трампа Мар-а-Лаго запланирована его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения мирного плана.

Переговоры начнутся в 21:00 мск. Зеленский прибыл в США накануне. Перед этим он провел разговор с европейскими лидерами. Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что центральной темой стали гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, после переговоров Зеленского и Трампа обсуждение продолжится.

Ранее сообщалось, что в США хотят запретить Трампу «саморекламу».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520501_rnd_0",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+