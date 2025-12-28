Размер шрифта
Синоптики предупредили о волнах непогоды в Сочи

Синоптик Шувалов: две волны непогоды накроют Сочи в предновогодние дни
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Лавинная опасность из-за снегопада прогнозируется в горах Сочи и на Красной поляне. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, в предновогодние дни в Сочи ожидаются две волны непогоды, осадки, шторм и ветер до 22 метров в секунду. Он добавил, что на Красной поляне в первую волну выпадет до 40-50 сантиметров снега, а во вторую — еще почти 70 сантиметров.

До этого Главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метра прогнозируется на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря, есть угроза формирования смерчей.

27 декабря сообщалось, что на Камчатке начался «снежный апокалипсис» из-за сильного снегопада. Там выпало две месячные нормы осадков. Самая сложная ситуация наблюдается в Петропавловске-Камчатском, где остановилось движение общественного транспорта. Кроме того, в Усть-Большерецком округе перекрыли несколько дорог.

Ранее горнолыжный курорт Сочи закрыл трассы из-за опасности схода лавин.

