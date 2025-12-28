Размер шрифта
Более 20 поездов задерживаются из-за схода локомотива в Ростовской области

В Ростовской области из-за схода локомотива задерживаются 25 поездов
Южная транспортная прокуратура

После схода локомотива грузового поезда в Ростовской области задерживаются более 20 поездов. Об этом сообщил Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги.

Там рассказали, что ЧП произошло в 3:55 мск на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону. Никто не пострадал. В данный момент движение поездов ведется по соседнему пути.

«В результате схода до 4 часов в пути задержаны 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения», — говорится в сообщении.

Специалисты предпринимают необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов, добавили в Северо-Кавказской железной дороге.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее итогам будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее под Пензой после схода локомотивов с рельсов мазут разлился на 750 кв. метрах.

