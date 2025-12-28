Размер шрифта
«Бурановские бабушки» и актеры Большого театра сыграли в спектакле «Морозко»

Мультижанровый спектакль «Морозко» представили в Национальном центре «Россия»
В Национальном центре «Россия» представили премьеру мультижанрового спектакля «Морозко», в котором на одной сцене встретились артисты ведущих театров Москвы и знаменитых фольклорных ансамблей страны. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Спектакль объединил такие жанры, как балет, фольклор и мультимедийные технологии.

В постановке приняли участие ведущие артисты Большого театра, Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Русский Национальный балет «Кострома» и музыкальный коллектив «Бурановские бабушки».

Сюжет традиционной сказки немного переработали под современные реалии: на сцене появились мультимедийные декорации, в доме героев — смартфоны и мультимедийная колонка Анфиса При этом создатели нового «Морозки», соединив традицию и современность, сумели сохранить волшебство новогодней истории о добре, любви и единстве, уверены создатели спектакля.

Как рассказал автор идеи, премьер Большого театра Игорь Цвирко, на создание спектакля его вдохновила четырехлетняя племянница, которая в прошлом году посетила спектакль «Щелкунчик» в НЦ «Россия». «Морозко» близок россиянам с детства, но звучит по-новому, подчеркнул он.

