Назван способ определить риск депрессии по одному измерению тела

Окружность талии может оказаться более важным показателем риска депрессии, чем привычный индекс массы тела. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более чем 200 тысяч человек. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Депрессия остается одной из самых распространенных проблем психического здоровья в мире, затрагивая около 300 млн человек и создавая серьезную нагрузку на системы здравоохранения и экономику. Ранее ожирение уже рассматривалось как фактор риска депрессивных расстройств, однако чаще всего его оценивали с помощью индекса массы тела (ИМТ), который учитывает лишь рост и вес и не отражает распределение жира в организме.

Авторы нового исследования сосредоточились на другом показателе — индексе округлости тела (Body Roundness Index, BRI). Он рассчитывается на основе соотношения окружности талии и роста и позволяет оценить количество висцерального жира — того самого, который накапливается в области живота и окружает внутренние органы. Именно этот тип жира считается наиболее метаболически активным и вредным для здоровья.

Исследовательская группа под руководством Инхун Чжая из Медицинской школы Шанхайского университета Цзяо Тун использовала данные британского биобанка UK Biobank. В анализ вошли сведения о 201 813 взрослых в возрасте от 40 до 69 лет, у которых на момент включения в проект не было диагноза депрессии. За участниками наблюдали в среднем почти 13 лет, фиксируя новые случаи заболевания.

Все добровольцы были распределены на четыре группы в зависимости от значения индекса округлости тела. Выяснилось, что у людей с самыми высокими показателями BRI риск развития депрессии был примерно на 30% выше, чем у тех, у кого этот показатель был минимальным. Причем связь сохранялась даже после учета ИМТ, возраста, пола, социально-экономического статуса, сопутствующих заболеваний и образа жизни.

По мере увеличения округлости тела вероятность депрессии последовательно росла. Этот эффект наблюдался как у мужчин, так и у женщин, а также в разных возрастных группах, включая людей младше и старше 60 лет.

По мнению ученых, висцеральный жир действует как активный орган, вырабатывая воспалительные молекулы, которые могут проникать в мозг и нарушать работу нейромедиаторов, отвечающих за настроение. Кроме того, абдоминальное ожирение связано с гормональными сбоями и нарушением системы стресс-реакции организма — процессов, давно ассоциированных с депрессией.

Авторы подчеркнули, что простые измерения талии и роста могут стать полезным инструментом для раннего выявления людей с повышенным риском депрессии и подчеркнуть важность борьбы именно с абдоминальным ожирением — не только ради физического, но и психического здоровья.

