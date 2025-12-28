Противоречия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем усилились после того, как французский лидер предложил возобновить диалог с российским руководством. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По информации издания, шаг Макрона, похоже, не был согласован с Мерцем, и канцлеру остается лишь демонстративно игнорировать инициативу, чтобы избежать открытой конфронтации с Францией. В Der Spiegel отмечают, что разногласия между двумя лидерами все сложнее скрывать, и прямое столкновение уже не кажется невозможным.

На прошлой неделе Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно восстановить диалог с Россией. В свою очередь, Suddeutsche Zeitung сообщило, что в Берлине отнеслись к инициативе сдержанно. Канцлер Германии, как отмечается, не считает предложение Макрона значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные контакты лидеров стран должны быть направлены на взаимное понимание, а не на чтение нотаций.

