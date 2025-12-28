Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Стало известно о «новом состоянии тревоги» Европы из-за США

El País: Европа вступила в состояние тревоги из-за враждебной политики США
Francois Lenoir/Reuters

Европа вступила в «новое состояние тревоги» на фоне все более явных признаков отказа США нести бремя гаранта безопасности на континенте. Об этом пишет испанская газета El País.

В публикации напомнили о новой стратегии безопасности США, в которой приоритетными интересами Вашингтона названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Кроме того, упоминаются и санкции, которые Соединенные Штаты ввели в отношении нескольких граждан ЕС, включая бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

«Эти эпизоды являются примером враждебного отношения США к Западной Европе, невиданного с окончания Второй мировой войны», — считает газета.

Однако в El País обратили внимание на сильную зависимость Европы от США в вопросах безопасности. По мнению автора статьи, сумма в размере €380 млрд, которую страны ЕС инвестировали в свою оборону в 2025 году, является лишь «иллюзией», которая не приведет к действительно автономной оборонительной возможности Европы.

До этого специальный представитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал честной новую стратегию нацбезопасности США, в которой критикуется положение Европы в геополитике.

По данным газеты Wall Street Journal, документ новой стратегии шокировал страны Европы тем, что они описаны в нем как «своенравные, приходящие в упадок державы».

Ранее Макрон обвинил США в запугивании Европы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520651_rnd_1",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+