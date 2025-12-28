Стало известно о «новом состоянии тревоги» Европы из-за США

Европа вступила в «новое состояние тревоги» на фоне все более явных признаков отказа США нести бремя гаранта безопасности на континенте. Об этом пишет испанская газета El País.

В публикации напомнили о новой стратегии безопасности США, в которой приоритетными интересами Вашингтона названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Кроме того, упоминаются и санкции, которые Соединенные Штаты ввели в отношении нескольких граждан ЕС, включая бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

«Эти эпизоды являются примером враждебного отношения США к Западной Европе, невиданного с окончания Второй мировой войны», — считает газета.

Однако в El País обратили внимание на сильную зависимость Европы от США в вопросах безопасности. По мнению автора статьи, сумма в размере €380 млрд, которую страны ЕС инвестировали в свою оборону в 2025 году, является лишь «иллюзией», которая не приведет к действительно автономной оборонительной возможности Европы.

До этого специальный представитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал честной новую стратегию нацбезопасности США, в которой критикуется положение Европы в геополитике.

По данным газеты Wall Street Journal, документ новой стратегии шокировал страны Европы тем, что они описаны в нем как «своенравные, приходящие в упадок державы».

Ранее Макрон обвинил США в запугивании Европы.