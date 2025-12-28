В Крыму продлили штормовое предупреждение из-за ветра и осадков

Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Крыма. Об этом сообщила РИА Новости директор крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее данным, в субботу вечером и в воскресенье в регионе ожидаются сильный ветер, дождь и снег. В горных районах порывы ветра могут достигать 28 м/с. На побережье прогнозируется штормовая погода, при этом высота волн на западном и южном берегах полуострова может доходить до четырех метров.

В МЧС объявляли штормовое предупреждение в Крыму в связи с усилением ветра и снегопадами.

Накануне на Камчатке случился «снежный апокалипсис» из-за сильного снегопада. Из-за погоды в Петропавловске-Камчатском школьные каникулы начались досрочно. По данным регионального правительства, мера связана с ликвидацией последствий циклона и направлена на безопасность учащихся, отметили там, добавив, что решение согласовано с министерством образования Камчатского края.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в разных регионах России в Новый год.