Бразилия, Южная Корея, Украина?

Об этом он заявил в связи с продолжающейся в Донецке работой Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины (УНТ)

Этот процесс строится на показаниях очевидцев и основывается на украинском законодательстве, а также на нормах международных конвенций.

«Нынешнюю украинскую власть надо судить за преступления против человечности, потому что в стране идет гражданская война, а ни какое ни АТО. Десятки тысяч погибших, и за это надо отвечать.

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Кроме того, коррупцией уничтожены экономика и все социальные стандарты. Помимо этого, Порошенко и его ставленники должны отвечать за трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, за расстрелы на Майдане», — указал Олейник.

Экс-парламентарий также напомнил, что, согласно нормам украинского уголовного законодательства, за коррупционные преступления, совершенные группой лиц в тех масштабах, в которых сейчас преступления совершаются на Украине,

сроки давности могут составлять до 20 лет.

При этом собеседник «Газеты.Ru» уточнил, что для проведения процесса, подобного южнокорейскому или бразильскому, условий на контролируемой Киевом территории пока нет. Однако, по его мнению, это не может быть препятствием к проведению процесса — по украинским законам — в Донецке: слишком очевидны преступления режима Порошенко, совершенные, начиная с 2014 года.

Тем более, что сами судьи подвергаются физическим расправам со стороны членов украинских экстремистских националистических образований, говорит Олейник. Они и рады бы вынести непредвзятое решение, но попросту опасаются за свою жизнь, констатирует он.

«Что мы имеем на Украине? Там нет государства. Это явствует из признаков государства самого по себе. Во-первых – отсутствие суверенитета. О каких самостоятельности и независимости можно говорить, когда Украиной управляет посол США и Соединённые Штаты?

Мы все были свидетелями того, например, как увольняются и назначаются генеральные прокуроры Украины. А также можно вспомнить про и.о. главы министерства здравоохранения Украины Ульяну Супрун, которой покровительствуют лидеры Демократической партии США», — детализировал Олейник.

По его мнению, Украинский народный трибунал — это уникальная возможность зафиксировать и задокументировать конкретные преступления Порошенко и членов его команды — с конкретными пострадавшими, с конкретным составом преступлений и так далее. И когда во власть придут новые люди, эти материалы будут востребованы для расследования действий нынешней украинской элиты.

«В конечном итоге Украине необходимо «перезагрузить» власть – чтобы народ избрал нормальных руководителей, президента, министров и так далее.

Тех, которые бы не проводили политику террора в отношении своих же граждан, как нынешние лидеры страны. И вот тогда эта власть и независимая судебная система будут привлекать Порошенко и его единомышленников к ответственности. И именно для запуска этого процесса и важен нынешний трибунал», — заявил Олейник.

По его словам, даже если результаты УНТ будут отвергнуты киевскими властями, то сами по себе показания очевидцев помогут простому населению страны по-другому взглянуть на действующую украинскую власть.

«У народа начинает меняться сознание. Я видел этих людей. Их показания очень ценны. Именно они станут основными источниками, из которых украинцы узнают о преступлениях нынешней хунты», — резюмировал Олейник.

Украинским народным трибуналом выдвинуты обвинения против восьми человек.

В их числе президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Напомним, что в начале апреля бывшая президент Южной Кореи Пак Кын Хе была приговорена к 30 годам тюремного заключения и штрафу в $95 млн. Ее признали виновной в тесных связях с крупнейшими корпорация страны — Samsung и Lotte, деньги которых она отмывала со своей подельницей — Чхве Сун Силь.

Подруга осужденного президента оказывала давление на корпорации с целью перевода финансовых средств в подконтрольные ей благотворительные фонды.

Помимо этого, тесные связи Чхве с экс-президентом помогали ей в течение нескольких лет влиять на госполитику, не занимая никаких официальных должностей. Приговор Чхве Сун Силь был оглашен в феврале 2018 года. Она получила на четыре года меньше, однако будет обязана выплатить штраф в размере $16,6 млн.

Под суд попал и вице-президент Samsung Ли Чжэ Ена за дачу взяток ближайшему окружению бывшего президента Южной Кореи. Однако, отсидев полгода, бизнесмен смог избежать реального наказания. За него вступилась Пак Кын Хе, в феврале 2018 года его выпустили из-под стражи, заменив приговор на условный и сократив его вдвое. В общей сложности по делу о коррупции проходило 30 человек, среди которых — помощники Пак и главы корпораций.

В свою очередь, экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник начинает отбывать 12-летний срок по делу о коррупции.

В июле 2017 года по делу о коррупции и отмывании денег он был приговорён к 9,5 годам тюрьмы. В начале 2018 года да Силва проиграл апелляцию по нему в суде Порту-Алегри. Кроме того, согласно решению суда, был увеличен срок заключения — с 9,5 до 12 лет.

В результате расследования выяснилось, что после прихода Лула да Силва к власти была организована коррупционная схема, в рамках которой строительные компании получали подряды на крупные проекты для нефтяной компании Petrobras, платя откаты её топ-менеджерам и перечисляя деньги правящей Партии трудящихся на финансирование её кампаний и лично политикам. В заявлении полиции Лула да Силва назван одним из главных выгодополучателей этой коррупционной схемы.