Ким готов встретить Трампа и обсудить разоружение

Как сообщает американская газета The Wall Street Journal, официальный Пхеньян заверил Вашингтон в готовности северокорейского лидера Ким Чен Ына обсуждать с президентом США Дональдом Трампом вопрос ядерного разоружения на полуострове.

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Источник в правительстве США сообщил, передает RT, что Вашингтон подтверждает намерение Ким Чен Ына обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова.

При этом газета не сообщает, в какой форме и когда эти «заверения в намерении» со стороны Пхеньяна были представлены США. Однако отмечается, что между двумя государствами поддерживаются контакты на официальном уровне.

По данным Белого дома, Трамп подтвердил свое намерение встретиться с Ким Чен Ыном в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил 7 апреля, что представители американской и северокорейской разведок проводят встречи и секретные консультации по вопросу грядущей встречи лидеров двух стран. Собеседники телеканала заявили, что со стороны США ведущую роль играет Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а со стороны КНДР — местные разведслужбы («35-я комната» или Министерство охраны безопасности государства — «Газета.Ru»).

Сообщается, что КНДР настаивает на проведении встречи Трампа и Кима в столице чучхе – Пхеньяне. Однако вряд ли Лэнгли и Белый дом согласятся на проведении такой встречи на чужой территории, отмечает CNN. В качестве одного из вариантов места встречи, отмечает НСН, также рассматривается Улан-Батор – столица Монголии.

Двусторонний саммит может состояться в конце весны или начале лета 2018 года. После того, как США и КНДР определятся с местом его проведения, руководители национальных разведок проведут встречу между собой. ФАН сообщает, что от американского разведсообщества организацию встречи курирует бывший директор ЦРУ Майк Помпео, назначенный на должность госсекретаря США 13 марта.

29 марта Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с представителями Трудовой партии Кореи обсудил возможность проведения официальных встреч с Россией, США, Японией, Южной Кореей и Китаем.

«Японское правительство выразило желание принять встречу лидеров стран при содействии Ассоциации северокорейских граждан в Японии [посольства КНДР в Японии де-факто]»,

— сообщила газета Asahi, сославшись на неназванные источники в КНДР и ряд официальных документов.

С 25 по 28 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил с супругой Китай, чтобы лично поздравить главу КНР Си Цзиньпина с переизбранием и обсудить ситуацию на Корейском полуострове, передает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что лидеры стран обсуждали текущую политическую повестку в мире и регионе, а также отношения между КНДР и Китаем.

«Мы желаем сотрудничать с нашими товарищами из КНДР, чтобы сохранить нашу устремленность в будущее и совместно двигаться вперед — так мы будем содействовать долгосрочным и здоровым отношениям между странами и получим выгоды для наших стран и наших народов, а также заложим основу спокойствия, стабильности и развития региона», — заявил тогда Си Цзиньпин.

Президент США Дональд Трамп также уже несколько раз объявлял о своем желании встретиться с Ким Чен Ыном. При этом Трамп заявил в своем твиттере, что ждет встречи с лидером КНДР «с нетерпением».

«На протяжении многих лет и многих администраций, все говорили, что нет ни малейшего шанса на мир и денуклеаризацию Корейского полуострова. Сейчас существует большая вероятность, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для своего народа и для человечества», — заявил президент США.

Он подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин проинформировал его о встрече с северокорейским лидером. «В то же время, к сожалению, необходимо во что бы то ни стало сохранить максимальные санкции и давление!»

— добавил Трамп.

Ранее южнокорейская газета Tona Ilbo со ссылкой на источник в администрации Южной Кореи сообщила, что финальная цель политики Ким Чен Ына — заключение мирного соглашения с Вашингтоном. По словам собеседника издания, лидер КНДР хочет также установить с США дипломатические отношения и предлагает открыть в Пхеньяне американское посольство.

Напомним, что КНДР находится под экономическими и политическими санкциями членов Совбеза ООН после нескольких несогласованных испытаний баллистических ракет и ядерной бомбы.