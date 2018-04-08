Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в ходе расследования отравления в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля становятся известны такие обстоятельства, которые могут изменить само дело, передает RT.

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«Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело. У меня вообще в последнее время возникает вопрос: «А был ли мальчик?», — заявил дипломат.

Также 8 апреля СМИ сообщили о том, что находящийся в британской больнице Скрипаль пришел в сознание и начал говорить. По информации западных ресурсов шпион «вышел из критического состояния, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и может говорить». В ближайшее время полиция надеется побеседовать с бывшим полковником.

Sunday Times же написала, что Скрипаль и его дочь Юлия намерены сменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых покушений. Инициаторами выступили сотрудники британской секретной службы Ми-6, которые провели соответствующие переговоры с коллегами из ЦРУ.

«Им будет предложено жить под новыми именами», — сообщил источник в британском правительстве.

По его словам, спецслужбы рассматривали несколько возможных стран для переезда Скрипалей, таких как Канада, Австралия, Новая Зеландия и США. В свою очередь источник в разведке отметил, что в США «меньше вероятность, что их убьют, и их легче будет защитить», передает ФАН.

Двумя днями ранее на Московской конференции по международной безопасности глава МИД России Сергей Лавров подвел своеобразную черту под всеми действиями Лондона в рамках «дела Скрипалей» — как их видит Москва.

«Для преднамеренного нагнетания конфронтации и дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое «дело Скрипалей» стало предлогом — вымышленным или инсценированным — для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству которых просто «выкрутили руки».

Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели», — сказал дипломат.

Накануне Юлия Скрипаль впервые сделала заявление о своем состоянии. Ее слова были приведены в официальном заявлении, опубликованном на сайте полиции Великобритании.

«Я пришла в сознание больше недели назад и рада сообщить, что силы прибывают с каждым днем. Я благодарю вас за беспокойство обо мне и за большое количество сообщений с пожеланиями выздоровления, которые я получила», — цитировали Юлию Скрипаль британские правоохранительные органы.

Она также выразила признательность людям, благодаря которым ей удалось остаться в живых, в том числе неравнодушным жителям Солсбери, вызвавшим врачей, когда она и ее отец Сергей Скрипаль находились на улице в бессознательном состоянии.

«Кроме того, я бы хотела поблагодарить персонал госпиталя Солсбери за их работу и профессионализм», — добавила Юлия.

Я уверена, что вы воспринимаете весь этот эпизод как нечто дезориентирующее, и надеюсь, что вы проявите уважение к моей частной жизни и частной жизни моей семьи во время моего выздоровления», — указывалось в тексте заявления.

Эта новость обрадовала посольство России в Великобритании.

«Мы приветствуем известия об улучшении состояния Сергея Скрипаля. Мы благодарны медперсоналу, который ухаживает за ним и за его дочерью Юлией. Мы желаем им поправиться как можно скорее», — сказал сотрудник диппредставительства.

Он также выразил надежду, что Скрипали смогут дать следствию информацию, которая поможет раскрыть преступление и доказать беспочвенность обвинений в адрес России.

В настоящее время МИД Великобритании рассматривает запрос российского посольства на встречу посла Александра Яковенко с главой министерства Борисом Джонсоном, передает НСН.

Ранее российское посольство сообщило, что Яковенко запросил встречу с Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. При этом в дипмиссии отметили, что не могут дать «удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества» с МИД Великобритании.