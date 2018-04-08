Курсы валют$ 58.16 (+0.097) 71.43 (+0.087)
Москва: +6°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт

«А был ли мальчик?»

Постпред при ООН Небензя: новые факты могут изменить дело Скрипаля‍

В последнее время в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля становятся известны такие обстоятельства, которые могут изменить само расследование, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он также указал на наличие у некоторых сомнений в самом факте отравления шпиона.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в ходе расследования отравления в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля становятся известны такие обстоятельства, которые могут изменить само дело, передает RT.

Реклама

«Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело. У меня вообще в последнее время возникает вопрос: «А был ли мальчик?», — заявил дипломат.

Также 8 апреля СМИ сообщили о том, что находящийся в британской больнице Скрипаль пришел в сознание и начал говорить. По информации западных ресурсов шпион «вышел из критического состояния, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и может говорить». В ближайшее время полиция надеется побеседовать с бывшим полковником.

Sunday Times же написала, что Скрипаль и его дочь Юлия намерены сменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых покушений. Инициаторами выступили сотрудники британской секретной службы Ми-6, которые провели соответствующие переговоры с коллегами из ЦРУ.

«Им будет предложено жить под новыми именами», — сообщил источник в британском правительстве.

По его словам, спецслужбы рассматривали несколько возможных стран для переезда Скрипалей, таких как Канада, Австралия, Новая Зеландия и США. В свою очередь источник в разведке отметил, что в США «меньше вероятность, что их убьют, и их легче будет защитить», передает ФАН.

Двумя днями ранее на Московской конференции по международной безопасности глава МИД России Сергей Лавров подвел своеобразную черту под всеми действиями Лондона в рамках «дела Скрипалей» — как их видит Москва.

«Для преднамеренного нагнетания конфронтации и дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое «дело Скрипалей» стало предлогом — вымышленным или инсценированным — для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству которых просто «выкрутили руки».

Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели», — сказал дипломат.

Накануне Юлия Скрипаль впервые сделала заявление о своем состоянии. Ее слова были приведены в официальном заявлении, опубликованном на сайте полиции Великобритании.

«Я пришла в сознание больше недели назад и рада сообщить, что силы прибывают с каждым днем. Я благодарю вас за беспокойство обо мне и за большое количество сообщений с пожеланиями выздоровления, которые я получила», — цитировали Юлию Скрипаль британские правоохранительные органы.

Она также выразила признательность людям, благодаря которым ей удалось остаться в живых, в том числе неравнодушным жителям Солсбери, вызвавшим врачей, когда она и ее отец Сергей Скрипаль находились на улице в бессознательном состоянии.

«Кроме того, я бы хотела поблагодарить персонал госпиталя Солсбери за их работу и профессионализм», — добавила Юлия.

Я уверена, что вы воспринимаете весь этот эпизод как нечто дезориентирующее, и надеюсь, что вы проявите уважение к моей частной жизни и частной жизни моей семьи во время моего выздоровления», — указывалось в тексте заявления.

Эта новость обрадовала посольство России в Великобритании.

«Мы приветствуем известия об улучшении состояния Сергея Скрипаля. Мы благодарны медперсоналу, который ухаживает за ним и за его дочерью Юлией. Мы желаем им поправиться как можно скорее», — сказал сотрудник диппредставительства.

Он также выразил надежду, что Скрипали смогут дать следствию информацию, которая поможет раскрыть преступление и доказать беспочвенность обвинений в адрес России.

В настоящее время МИД Великобритании рассматривает запрос российского посольства на встречу посла Александра Яковенко с главой министерства Борисом Джонсоном, передает НСН.

Ранее российское посольство сообщило, что Яковенко запросил встречу с Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. При этом в дипмиссии отметили, что не могут дать «удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества» с МИД Великобритании.