«Англия в бешенстве тычет в любые точки»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает подозрительной ситуацию с гибелью домашних животных экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, спешно кремированных британскими властями, — животные могли стать важной зацепкой в этом сложном деле.

«Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика? Но и это еще не все. По данным издания, и морских свинок, и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химическим веществом», — возмущенно написала она в фейсбуке.

Захарова подчеркнула, что, по данным британских СМИ, при обыске в доме Скрипаля животных не нашли. В результате две морские свинки умерли от обезвоживания, а кота усыпили из-за того, что он был «в состоянии сильнейшего стресса». Что стало причиной стресса животного, британские СМИ не уточняют. На трупах животных следов «Новичка» британские спецслужбы не обнаружили.

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При этом ранее The Times сообщила, что, по версии Лондона, нервно-паралитическое вещество было создано на военной базе ВС РФ в закрытом городе Шиханы (Саратовской области). Российские официальные лица отвергли эти обвинения — никакого химического оружия в лаборатории в Шиханах не хранилось.

Депутат Госдумы РФ от Саратовской области и первый замглавы парламентской фракции «Единая Россия» Николай Панков заявил в разговоре с ТАСС, что на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы химоружие никогда не хранилось — последний раз там слышали о военных, когда Россия начала уничтожать свои запасы химического оружия в конце 1990-х годов. Панков отметил, что муниципальное образование Шиханы входит в его избирательный округ.

Панков полагает, что против России идет информационная война и намеки на создание «Новичка» в России — выдумка. Даже союзники США и Великобритании, «безропотно подчинившиеся» им, сейчас «недоумевают, как их так обманули», убежден депутат.

«Поэтому Англия в бешенстве тычет в любые точки, где находились наши боевые части», — добавил Панков. Он также заявил, что с таким же успехом Лондон мог указать на ГДР, где раньше присутствовала Советская группа войск. «Это бред. Правда в любом случае будет доказана», — отметил парламентарий.

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, бывший ранее главой комиссии по химразоружению, заявил «Интерфаксу», что лаборатория в Шиханах «не входила в спектр работы» его ведомства, сообщает ФАН. Он подчеркнул, что

все военные базы Вооруженных сил России, где находились запасы химоружия, были известны — и Шиханы там не числились.

«В Саратовской области был объект «Горный», но не в Шиханах», — добавил экс-глава комиссии по химразоружению, отметив, что «Горный» стал самым первым объектом, где была завершена ликвидация химоружия. Напомним, что Россия начала ликвидацию своего арсенала химических вооружений в 1997 году, а последняя партия химоружия была уничтожена в сентябре 2017 года.

Заявление о Шиханах как месте создания «Новичка» британцы представили ранее на спецбрифинге для союзников Великобритании с целью убедить лидеров мировых держав в причастности России к инциденту в Солсбери, сообщает RT.

Великобритания заявила, что находящихся в Шиханах запасов боевого отравляющего вещества «недостаточно для использования в военных целях, из чего следует, что вещество могло применяться для целенаправленных убийств». Как отмечает The Times, именно в результате этого брифинга 28 стран Запада выслали более 150 российских дипломатов.

Бывший командир Объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного полка Королевских вооруженных сил сэр Хэмиш де Бреттон-Гордон также заявил в интервью изданию, что разведданные «кристально чисто дают понять, что [Скрипалей] отравила Россия».

Кроме того, в Лондоне предположили, что российские власти производили тесты в «обнаруженной» лаборатории, чтобы понять, можно ли использовать «Новичка» для политических убийств. Ожидается, что результаты анализа проб вещества, которым был отравлен Скрипаль вместе с дочерью в Солсбери, будут готовы в течение недели, передает НСН.

При этом британские химики в лаборатории Портон-Дауна не смогли с точностью установить страну происхождения яда «Новичок», заявил директор лаборатории Гэри Айткенхед еще 3 апреля.

«Мы не определили точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать вместе выводы, к которым вы пришли», — заявил Айткенхед.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что деятельность британской лаборатории в Портон-Дауне может не соответствовать Конвенции по запрещению химоружия. «Мы обратили внимание на заявление, которое сделал генеральный директор лаборатории в Портон-Дауне, о том, что никаких выводов о том, где это вещество [А234 «Новичок] было произведено, лаборатория не сделала и не могла сделать. Они определили химический состав этого вещества. Вопрос о том, имеется ли у этой лаборатории аналог такого вещества, который, судя по всему, и послужил маркером для определения того, что называется «Новичком», этот вопрос остается открытым. И вообще,

лаборатория вызывает некоторые вопросы с точки зрения того, как ее существование, ее деятельность соотносятся с выполнением обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия»,

— подчеркнул российский министр.

Москва требует от Лондона предоставить наличествующие факты по делу Скрипалей и вести расследование отравления российских граждан максимально прозрачно и объективно.