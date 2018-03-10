О чем говорит Путин

О работе Пескова

Российский лидер заявил журналистке Мегин Келли, что не может отвечать за все заявления сотрудников администрации президента.

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«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую?

Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — признался Путин.

О Трампе

Владимир Путин признался, что не знал о визите Дональда Трампа в Россию до того, как тот выдвинулся в кандидаты на пост президента США в 2016 году, и не был с ним знаком, передает ФАН.

«Дональд приехал в Россию еще до того, как он стал кандидатом (в президенты). Я даже не знал, что он был здесь», — отметил Путин.

Российский лидер также признался, что никогда не читал записей президента США в твиттере. Он отметил, что у него нет страницы в твиттере, поскольку у него есть «другие способы выражения своей точки зрения».

«Дональд более современный человек», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает.

«Даже несмотря на то что он (президент Дональд Трамп) работает первый президентский срок, он быстро учится и очень хорошо понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными обвинениями — это путь в никуда», — сказал Путин.

О вмешательстве в выборы

Президент России Владимир Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США граждане России с тем же успехом могли быть американцами. «Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге. Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс», — сказал Путин.

Путин также подчеркнул, что мир «велик и разнообразен», а отношения между США и Россией в настоящее время сложные.

«Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях. Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы», — добавил Путин.

При этом президент подчеркнул, что Россия не оправдывает вмешательство в выборы. «Не поощряем и не приказываем (это делать)», — сказал он. Путин добавил, что русских «146 миллионов» и снова заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы не связаны с властью.

О российской оппозиции

Президент России Владимир Путин заявил, что готов и даже хотел бы сотрудничать с оппозицией.

«Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной», — сказал Путин.

На вопрос, готов ли он помиловать оппозиционера Алексея Навального, чтобы после снятия судимости тот мог баллотироваться в президенты, Путин ответил, что «помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает».

О будущем

Российский лидер призвал не бояться тех, кто когда-нибудь придет ему на смену. «Почему вы так боитесь, что люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушить то, что я сделал за последние годы?», — спросил Путин.

По его словам, на пост президента России может прийти человек, который будет стремиться улучшить страну. «Может, наоборот, это будут люди, которые захотят сделать Россию сильнее, создать будущее для нее, создать платформу для воспитания новых поколений», — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей о возможном уходе с поста президента.

По словам Путина, любой, кто возглавляет государство, должен работать так, «будто это делает в первый раз в своей жизни, как первый и последний». Кроме того, президент должен соблюдать основной закон страны. «Есть Конституция. Я никогда Конституцию не нарушал и никогда не менял Конституцию. Так что я буду работать в рамках основного закона России. Конечно, если избиратели дадут мне такую возможность — работать еще один срок, буду работать, разумеется, с полной отдачей сил», — отметил российский лидер.