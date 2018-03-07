Ни вашим, ни нашим: Собчак критикуют и в России и на Украине

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал обращение кандидата в президенты России Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым для проведения предвыборной кампании «политической шизофренией».

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«Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая», — написал Климкин в твиттере.

Накануне Ксения Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей взъезд на территорию Крыма. «Я направила письмо в посольство Украины.

Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», — сказала Собчак.

Слова Собчак раскритиковали в России. «Испрашивая соизволения киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов Российской Федерации, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает этот самый регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать. Отсюда вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК», — заявила депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

По ее словам, Собчак уже была в Крыму, не спрашивая разрешения на поездку у киевских властей. «Госпожа Собчак ранее была в Крыму, в апреле 2014 года, в том числе и у меня в гостях, это сразу после возвращения Крымского полуострова в состав России, и тогда никаких разрешений на Украине не просила. То есть последовательности в действиях кандидата не наблюдается», — добавила Поклонская.

Сама кандидат в президенты, отвечая на вопрос Алексея Венедиктова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», заявила, что просит разрешения для поездки в Крым, чтобы приехать «к людям, которые там [в Крыму] живут». По словам Собчак, люди в Крыму очень разные, а она едет в том числе и для того, чтобы говорить с крымскими татарами, которые «очень недовольны во многом той ситуацией, которая там происходит». Собчак добавила, что в Крыму, «в первую очередь, живут люди», и будет говорить с крымскими татарами об их проблемах.

Также Собчак рассказала о планируемых ей действиях по вопросу Крыма в случае своей победы на выборах.

«Нужно, первое — поставить заново вопрос о законности присоединения Крыма. Этот вопрос просто заново должен возникнуть в повестке. Нельзя вот как сейчас считать, что этот вопрос решен и любое высказывание на эту тему экстремистское», — заявила Собчак.

Также кандидат отметила, что необходимо «собрать экспертов по этой теме» и либо проводить международный референдум «с участием как жителей России, так и жителей Украины», но в этом случае, отметила Собчак, результаты «могут быть непредсказуемыми».

Напомним, что в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. День голосования в этом году совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

8 февраля ЦИК объявил о завершении регистрации кандидатов на пост президента. В бюллетенях, которые россияне заполнят в марте, будет восемь фамилий, расположенных в следующем порядке: 1. Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), 2. Павел Грудинин (КПРФ), 3. Владимир Жириновский (ЛДПР), 4. Владимир Путин (самовыдвиженец), 5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), 6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»), 7. Борис Титов (Партия Роста), 8. Григорий Явлинский («Яблоко»).

В этом году в соответствии с законом не будет проводиться традиционная жеребьевка, которая определила бы порядок фамилий в списке, — они будут расположены по алфавиту.