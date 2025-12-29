Размер шрифта
Стало известно, какие авто китайского бренда 212 доберутся до России в 2026 году

РГ: в 2026 году в России появятся четыре новых автомобиля китайского бренда 212
212

В России в 2026 году появятся четыре новых автомобиля китайского бренда 212. Об этом «Российской газете» рассказал представитель дилерской сети.

«Бренд планирует расширение семейства 212 T01. В первой половине 2026 года должен появиться пикап на базе этой платформы с габаритами 5469 × 1955 × 1970 мм. В тот же период ожидается запуск версии 212 T01 Changfeng Diesel (ex Longwind), оснащенной дизельным двигателем и автоматической коробкой передач ZF - долгожданной для российского рынка компоновкой. Двигатель, кстати, обещали дефорсировать до доналоговых 159 л.с», — рассказал представитель.

По его словам, в первом полугодии 2026 года появится и новая комплектация 212 T01 Gaodi. Такую машину рекомендуют для экспедиционного использования, поскольку модель отличается доработанным оснащением: экспедиционным багажником, дополнительной защитой бамперов и порогов, новым капотом, множественными фирменными накладками, оригинальными ручками дверей и инструментальным боксом.

Также сообщается о трехдверной версии 212 T01, которую следует ждать во второй половине года. Автомобиль будет компактнее пятидверного варианта. Такой транспорт рекомендуют любителям маневренности.

Ранее сообщалось, что у Chevrolet Corvette появится мотор объемом 6,7 литра.

