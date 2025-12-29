Путин отметил перспективы полного освобождения Донбасса

Путин заявил о высоких темпах продвижения российских войск в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам специальной военной операции, обозначил перспективы полного освобождения территории Донбасса. Об этом пишет ТАСС

Глава государства отметил, что освобождение Северска и эффективная деятельность в Константиновке открывают войскам возможности для полной деоккупации Донбасса, осуществляемой во взаимодействии с группировками «Запад» и «Центр».

Путин подчеркнул высокие темпы работы Южной группировки войск на этом ключевом направлении и попросил командующего передать подчиненным личную благодарность и наилучшие пожелания за успешное выполнение задач.

23 декабря генеральный штаб украинских войск сообщил, что ВСУ вышли из Северска. В заявлении также говорилось, что российские военные имеют ощутимое преимущество в живой силе, технике и продолжают активные наступательные действия. В сообщении отмечалось, что российские военные имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике на этом участке.

