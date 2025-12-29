Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Путин отметил перспективы полного освобождения Донбасса

Путин заявил о высоких темпах продвижения российских войск в Донбассе
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам специальной военной операции, обозначил перспективы полного освобождения территории Донбасса. Об этом пишет ТАСС

Глава государства отметил, что освобождение Северска и эффективная деятельность в Константиновке открывают войскам возможности для полной деоккупации Донбасса, осуществляемой во взаимодействии с группировками «Запад» и «Центр».

Путин подчеркнул высокие темпы работы Южной группировки войск на этом ключевом направлении и попросил командующего передать подчиненным личную благодарность и наилучшие пожелания за успешное выполнение задач.

23 декабря генеральный штаб украинских войск сообщил, что ВСУ вышли из Северска. В заявлении также говорилось, что российские военные имеют ощутимое преимущество в живой силе, технике и продолжают активные наступательные действия. В сообщении отмечалось, что российские военные имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике на этом участке.

Ранее в Госдуме назвали главные события СВО за год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529075_rnd_9",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+