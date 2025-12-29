На Украине рассказали, сколько времени займет восстановление энергосистемы

Восстановление энергосистемы Украины может занять два месяца. Об этом сообщил и. о. министра энергетики республики Артем Некрасов, передает украинская версия журнала Forbes.
«На восстановление энергосистемы уйдет два месяца», — сказал он.
27 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что более 2600 жилых домов в городе остались без отопления. Электричество пропало в 187 детских садах, 138 школах и 22 учреждениях социальной сферы.
По данным издания «Страна.ua», частично было обесточено метро в столице Украины.
Ночью в Киеве произошли несколько взрывов. Кличко сообщил о работе систем противовоздушной обороны. Позднее в СМИ появилась информация, что в результате взрывов в украинской столице могли быть повреждены теплоэлектроцентрали. В частности, местные жители рассказали о прилете по ТЭЦ-5.
Ранее на западе Украины отключилось водоснабжение.