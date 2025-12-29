Размер шрифта
Сын игрока ЦСКА попал в реанимацию в Краснодаре

Сын баскетболиста ЦСКА Кливленда попал в реанимацию в одну из больниц Краснодара
Алексей Филиппов/РИА Новости

Сын баскетболиста московского ЦСКА Антониуса Кливленда попал в реанимацию в одну из больниц Краснодара, сообщил пресс-атташе армейцев Николай Цынкевич в своем Telegram-канале.

«Сын ЭйСи сейчас в реанимации в одной из больниц Краснодара, где семья осталась на праздники у друзей. Верим, что все будет хорошо. В эти праздники иначе просто быть не может», — написал Цынкевич.

Кливленд стал баскетболистом ЦСКА летом 2025 года, до этого он защищал цвета «Локомотива-Кубани» из Краснодара.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных
федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее FIBA продлила отстранение сборной России по баскетболу от международных соревнований.

