Сын игрока ЦСКА попал в реанимацию в Краснодаре

Сын баскетболиста ЦСКА Кливленда попал в реанимацию в одну из больниц Краснодара

Сын баскетболиста московского ЦСКА Антониуса Кливленда попал в реанимацию в одну из больниц Краснодара, сообщил пресс-атташе армейцев Николай Цынкевич в своем Telegram-канале.

«Сын ЭйСи сейчас в реанимации в одной из больниц Краснодара, где семья осталась на праздники у друзей. Верим, что все будет хорошо. В эти праздники иначе просто быть не может», — написал Цынкевич.

Кливленд стал баскетболистом ЦСКА летом 2025 года, до этого он защищал цвета «Локомотива-Кубани» из Краснодара.

