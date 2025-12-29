Размер шрифта
Юрист назвал разницу между подарком и взяткой для гаишника

Юрист Воропаев: водителя привлекут за взятку гаишнику, если установят факт личной выгоды
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Взяткой для инспектора ГИБДД со стороны водителя будут считаться только те деньги, которые переданы дарителем ради получения личной выгоды. Об этом «Газете. Ru» сообщил автомобильный адвокат Лев Воропаев. Он подчеркнул, что оговоренная законом сумма лимита для подарков, отнюдь не освобождает взяткодателя от ответственности.

«Есть общее заблуждение, что определенная сумма денег может ограничивать размер подарка для инспектора ДПС, исходя из требований и положений Гражданского кодекса, который определяет сумму в 3 тыс. рублей. Согласно ст. 291 прим. 2 УК РФ («Мелкое взяточничество») не существует определенной суммы, исходя из которой, взятка не считается таковой», — указал на нюансы прочтения законодательства юрист.

По его словам, главным показателем взятки является возмездность исполнения, если даритель ожидает каких-либо благоприятных действий от должностного лица в свою пользу. Если человек преподносит инспектору ДПС подарок и за этим действием не просматривается потенциальная заинтересованность, то взяткой он не считается. Воропаев отметил, что нет определенной суммы, которая может считаться взяткой, важно здесь именно то, из каких побуждений человек преподносит подарок.

Ранее юрист рассказал, как избежать вины, если гаишник составил ложную схему ДТП.

