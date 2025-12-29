В России начали продавать экстра-короткие презервативы

В России начали продавать специальную линейку коротких презервативов. Об этом сообщает «Ленте.ру» со ссылкой на пресс-службу бренда Vizit.
Компания выпустила миниатюрные презервативы длиной до семи сантиметров в рамках экспериментальной серии. В Vizit утверждают, что новая линейка средств контрацепции полностью соответствует техническим требованиям и проходит контроль качества.
16 декабря министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что
с 1 июня 2026 года в России может быть введена обязательная маркировка презервативов.
В проекте постановления ведомства говорится, что планируется расширение обязательной маркировки на ряд товаров медицинского назначения. Среди них презервативы, шприцы, пробирки, салфетки, медицинские маски, имплантаты для пластической хирургии и косметологии, терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных.
Ранее сообщалось, что в Китае введут налог на презервативы для роста рождаемости.