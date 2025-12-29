Путин заявил, что ВСУ отступают по всей линии фронта

Российские силы успешно продвигаются вперед, а украинские формирования отступают по всей линии фронта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.

29 декабря Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

О ходе ситуации в зоне СВО Верховному главнокомандующему доложили начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

До этого Путин заявил, что заинтересованность РФ в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления ВС России.

23 декабря генеральный штаб украинских войск сообщил, что ВСУ вышли из Северска.

Ранее Путин заявил, что Россия по числу дронов превосходит ВСУ.