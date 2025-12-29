Размер шрифта
Британские масоны обвинили полицию в дискриминации

The Guardian: в Англии масоны обвинили полицию в дискриминации

Объединенные масонские ложи подали в Высокий суд Великобритании ходатайство об экстренном судебном запрете, который должен приостановить действие новой политики столичной полиции, обязывающей сотрудников сообщать о членстве в «иерархических организациях». Масоны считают эти требования дискриминационными по отношению к своим членам, работающим в правоохранительных органах, пишет The Guardian.

Исковые документы были поданы накануне Рождества. В обращении отмечается, что новая политика является формой религиозной дискриминации, поскольку членство в масонстве предполагает наличие религиозной веры. Генеральный директор Великой ложи Эдриан Марш заявил, что меры нарушают права человека и были введены без полноценной консультации с заинтересованными сторонами. Масоны стремятся получить временный судебный запрет до полного рассмотрения дела по существу.

Политика, действующая с декабря 2025 года, обязывает сотрудников полиции раскрывать членство в организациях, где существует внутренняя иерархия и предполагаемая взаимная поддержка между участниками. При этом около двух третей опрошенных сотрудников поддержали нововведение, указывая на необходимость обеспечения прозрачности и беспристрастности правоохранительных органов. Ранее в публичном пространстве звучали обвинения, связывающие масонство с коррупционными рисками.

Марш заявил, что новая политика «незаконна, несправедлива и дискриминационна», а также подчеркнул, что консультации проводились недостаточно полно. По его словам, руководство масонов рекомендует членам, работающим в полиции, обсуждать свои опасения с Федерацией полиции, которая также выступает против правила обязательного раскрытия членства.

В полиции заявили, что будут защищать политику в суде, отметив, что изменения введены после опасений, что участие в определенных организациях может повлиять на беспристрастность сотрудников и привести к конфликту интересов.

