Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Робертс и Гир задумались о съемках в «Красотке 2» из-за ИИ-плакатов

Metro: актеры Робертс и Гир ведут переговоры о съемках в «Красотке 2»
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актеры Джулия Робертс и Ричард Гир могут воссоединиться на съемках фильма «Красотка 2». Об этом сообщает Metro.

По данным издания, руководство Disney ведет переговоры с актерами о возвращении их героев из известной картины. Робертс и Гир пока не согласились на участие. Однако отмечается, что компания уже работает над сценарием.

Metro добавили, что слухи о продолжении «Красотки» появились после того, как в сети появились плакаты проекта со слоганом «Второй шанс». Позже выяснилось, что изображение сгенерировали фанаты с помощью искусственного интеллекта.

В декабре 2023-го Джулия Робертс рассказала о мрачном варианте финала фильма «Красотка». Актриса воплотила в фильме образ проститутки Вивиан, которую «покупает» главный герой по имени Эдвард в исполнении Ричарда Гира.

«Фильм должен был быть гораздо мрачнее, он назывался «Три тысячи долларов» (цена, которую Эдвард платит, чтобы провести ночь с Вивиан). Вивиан [по сценарию] была наркоманкой, и в финале Эдвард оставляет ее на обочине, бросает в нее деньги и уезжает», — объяснила актриса.

По словам Робертс, она очень гордилась, получив роль в такой драме.

«А потом продюсерская компания схлопнулась, фильм отменился, и я была разбита. А потом за него взялись Disney, чего нельзя было предсказать, и сделали смешным», — рассказала артистка.

Ранее рэпер Пи Дидди потребовал выпустить его из тюрьмы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27528997_rnd_8",
    "video_id": "record::6dcc9ede-043d-4219-814b-7ca51f47f864"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+