Робертс и Гир задумались о съемках в «Красотке 2» из-за ИИ-плакатов

актеры Робертс и Гир ведут переговоры о съемках в «Красотке 2»

Актеры Джулия Робертс и Ричард Гир могут воссоединиться на съемках фильма «Красотка 2». Об этом сообщает Metro.

По данным издания, руководство Disney ведет переговоры с актерами о возвращении их героев из известной картины. Робертс и Гир пока не согласились на участие. Однако отмечается, что компания уже работает над сценарием.

Metro добавили, что слухи о продолжении «Красотки» появились после того, как в сети появились плакаты проекта со слоганом «Второй шанс». Позже выяснилось, что изображение сгенерировали фанаты с помощью искусственного интеллекта.

В декабре 2023-го Джулия Робертс рассказала о мрачном варианте финала фильма «Красотка». Актриса воплотила в фильме образ проститутки Вивиан, которую «покупает» главный герой по имени Эдвард в исполнении Ричарда Гира.

«Фильм должен был быть гораздо мрачнее, он назывался «Три тысячи долларов» (цена, которую Эдвард платит, чтобы провести ночь с Вивиан). Вивиан [по сценарию] была наркоманкой, и в финале Эдвард оставляет ее на обочине, бросает в нее деньги и уезжает», — объяснила актриса.

По словам Робертс, она очень гордилась, получив роль в такой драме.

«А потом продюсерская компания схлопнулась, фильм отменился, и я была разбита. А потом за него взялись Disney, чего нельзя было предсказать, и сделали смешным», — рассказала артистка.

