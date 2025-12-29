Стало известно, кто займет пост главы ЦБ Ирана на фоне серьезного ослабления нацвалюты

Бывший министр экономики и финансов Абдольнасер Хеммати станет новым главой Центрального банка Ирана. Об этом в соцсети X сообщил заместитель руководителя президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.

«По мнению и решению президента Абдольнасер Хеммати станет главой Центрального банка», — написал он.

До этого стало известно, что глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне серьезного ослабления национальной валюты.

В августе глава комитета по экономике Меджлиса (однопалатного парламента) Шамседдин Хосейни Ирана поддержал законопроект о деноминации риала. Он уточнил, что при этом иранская валюта не сменит название.

В декабре 2024 года сообщалось, что иранская валюта претерпит существенные изменения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан внес в парламент законопроект о финансовой реформе, предполагающий удаление четырех нулей с риала и замену названия национальной валюты на «туман».

