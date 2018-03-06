США анонсировали новые санкции против России

Руководитель Национальной разведки США Дэниэл Коутс обнародовал доклад, в котором говорится, что Россия вполне благополучно пережила введенные против нее Западом санкции.

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Кроме того, глава правоохранительного ведомства выразил уверенность в том, что Москва намерена вести работу по изменению внешней политики западных стран относительно поддержки Украины и санкционного режима, передает RT.

«Россия будет работать над разрушением единства западных стран относительно поддержки Киева и санкционного режима, однако Кремль справляется с существующими санкциями», — указывается в документе.

Вместе с тем, Коутс, а также глава минфина США Стивен Мнучин анонсировали и введение новых ограничительных мер в отношении России, передает ФАН.

«Санкции рассматриваются. Министр финансов, насколько я знаю, дал понять, что уже на следующей неделе он, возможно, опубликует список этих санкций», — заявил силовик.

Ранее сенатор от американского штата Аляска Даниэл Салливан заявил, что санкции в отношении России будут, скорее всего, сняты в случае прекращения попыток «подорвать демократию в Соединенных Штатах» или «вмешательства в дела других стран, например Украины», передает НСН.

«Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, таких как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать», — сказал Салливан.

Тремя днями ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления санкций США не входит в повестку дня Кремля.

«Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций. Считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру», — заявил представитель главы российского государства.

Накануне этого заявления стало известно, что президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции против России, связанные с ситуацией на Украине, говорилось в сообщении пресс-службы Белого дома.

В релизе администрации американского лидера указывалось, что действия России на Украине «подрывают демократические процессы и институты; угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности [Украины], и способствуют незаконному присвоению активов».

За день до этого американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil Corp сообщила, что начала процедуры выхода из ряда совместных с «Роснефтью» проектов, из-за санкций, которые вводлись США и ЕС с 2014 года в отношении российских юридических и физических лиц.

«В связи с вышеизложенным, корпорация и ее аффилированные лица продолжают соблюдать все действующие законы, правила и положения. В конце 2017 года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Корпорация ожидает, что официально начнет вывод в 2018 году», — пояснялось в годовом отчете компании.

Речь идет о созданных в 2013-2014 годах ExxonMobil и «Роснефтью» совместных предприятиях для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ в Карском и Черном морях. Свои убытки от выхода из этих проектов ExxonMobil оценила в $200 млн.

В конце февраля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответ Москвы на возможные санкции минфина США в отношении России может быть дан в разной форме.

«Ответ может быть дан в разной форме. Мы видим, что все эти угрозы американской стороны отражают все большее бессилие и неспособность американской администрации осуществить нечто, что могло бы, я не хочу сказать, улучшать отношения, но помогло бы как-то по другому взглянуть на эту ситуацию.

Они оказались полностью в плену собственных одномерных, примитивных и безрезультатных приемов, на которых зациклены не только по России, но и по ряду других направлений», — пояснил дипломат.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы минфина США Стивена Мнучина о введении новых антироссийских санкций в течение 30 дней.

«Вызывает сожаление. Администрация и исполнительная власть пошли по пути конгресса, соревнуются друг с другом, кто больше предложит санкций против России. Мы к этому готовы уже давно. Мы живем в режиме санкций не один год. Никогда на колени не встанем. Политику нашу санкциями не поменять, у нас свои цели и задачи. Наш народ только сплотится… Попытки и потуги расколоть российское общество, на мой взгляд, обречены на провал», — подчеркнул сенатор.

По его словам, «европейцам настолько надоели санкции, что они сожалеют о включении в свое время в этот режим, к которому их подтолкнули США».