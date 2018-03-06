Курсы валют$ 56.89 (+0.24) 70.64 (+0.373)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт

США анонсировали новые санкции против России

Глава нацразведки США анонсировал новые санкции против России

Россия вполне благополучно пережила введенные против нее Западом санкции. Кроме того, Москва намерена вести работу по изменению внешней политики западных стран относительно поддержки Украины и санкционного режима — об этом заявил руководитель Национальной разведки США Дэниэл Коутс. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескова заявил, что Москва считает санкции незаконными и вредными для всего мира.

Руководитель Национальной разведки США Дэниэл Коутс обнародовал доклад, в котором говорится, что Россия вполне благополучно пережила введенные против нее Западом санкции.

Реклама

Кроме того, глава правоохранительного ведомства выразил уверенность в том, что Москва намерена вести работу по изменению внешней политики западных стран относительно поддержки Украины и санкционного режима, передает RT.

«Россия будет работать над разрушением единства западных стран относительно поддержки Киева и санкционного режима, однако Кремль справляется с существующими санкциями», — указывается в документе.

Вместе с тем, Коутс, а также глава минфина США Стивен Мнучин анонсировали и введение новых ограничительных мер в отношении России, передает ФАН.

«Санкции рассматриваются. Министр финансов, насколько я знаю, дал понять, что уже на следующей неделе он, возможно, опубликует список этих санкций», — заявил силовик.

Ранее сенатор от американского штата Аляска Даниэл Салливан заявил, что санкции в отношении России будут, скорее всего, сняты в случае прекращения попыток «подорвать демократию в Соединенных Штатах» или «вмешательства в дела других стран, например Украины», передает НСН.

«Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, таких как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать», — сказал Салливан.

Тремя днями ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления санкций США не входит в повестку дня Кремля.

«Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций. Считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру», — заявил представитель главы российского государства.

Накануне этого заявления стало известно, что президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции против России, связанные с ситуацией на Украине, говорилось в сообщении пресс-службы Белого дома.

В релизе администрации американского лидера указывалось, что действия России на Украине «подрывают демократические процессы и институты; угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности [Украины], и способствуют незаконному присвоению активов».

За день до этого американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil Corp сообщила, что начала процедуры выхода из ряда совместных с «Роснефтью» проектов, из-за санкций, которые вводлись США и ЕС с 2014 года в отношении российских юридических и физических лиц.

«В связи с вышеизложенным, корпорация и ее аффилированные лица продолжают соблюдать все действующие законы, правила и положения. В конце 2017 года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Корпорация ожидает, что официально начнет вывод в 2018 году», — пояснялось в годовом отчете компании.

Речь идет о созданных в 2013-2014 годах ExxonMobil и «Роснефтью» совместных предприятиях для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ в Карском и Черном морях. Свои убытки от выхода из этих проектов ExxonMobil оценила в $200 млн.

В конце февраля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответ Москвы на возможные санкции минфина США в отношении России может быть дан в разной форме.

«Ответ может быть дан в разной форме. Мы видим, что все эти угрозы американской стороны отражают все большее бессилие и неспособность американской администрации осуществить нечто, что могло бы, я не хочу сказать, улучшать отношения, но помогло бы как-то по другому взглянуть на эту ситуацию.

Они оказались полностью в плену собственных одномерных, примитивных и безрезультатных приемов, на которых зациклены не только по России, но и по ряду других направлений», — пояснил дипломат.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы минфина США Стивена Мнучина о введении новых антироссийских санкций в течение 30 дней.

«Вызывает сожаление. Администрация и исполнительная власть пошли по пути конгресса, соревнуются друг с другом, кто больше предложит санкций против России. Мы к этому готовы уже давно. Мы живем в режиме санкций не один год. Никогда на колени не встанем. Политику нашу санкциями не поменять, у нас свои цели и задачи. Наш народ только сплотится… Попытки и потуги расколоть российское общество, на мой взгляд, обречены на провал», — подчеркнул сенатор.

По его словам, «европейцам настолько надоели санкции, что они сожалеют о включении в свое время в этот режим, к которому их подтолкнули США».