Киев меняет формат операции в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который называют законом о реинтеграции Донбасса. Ранее документ был одобрен Верховной радой, передает RT.

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«Этот закон, с одной стороны, отражает мою стратегию как президента, как Верховного главнокомандующего, возвращение оккупированных территорий под украинский суверенитет. В этом законе мы квалифицируем российское государство как государство-агрессор», — сказал украинский лидер.

Он также поручил главе Минобороны Степану Полтораку подготовить предложения по изменению формата силовой операции в Донбассе и предоставить на рассмотрение кандидатуру командующего объединенным штабом силовых структур.

«В кратчайшие сроки я поручаю предоставить предложения относительно изменения формата. Все подготовительные процедуры должны быть завершены до 1 апреля 2018 года», — пояснил Порошенко.

Тремя днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что закон о реинтеграции Донбасса не может отменить минские соглашения. По словам Лаврова, соглашения остаются в силе с точки зрения международного права, они были одобрены Совбезом ООН.

«И никакие украинские законы не могут быть выше решения Совета Безопасности ООН, которое обязательно к исполнению», — подчеркнул дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подверг критике данную украинскую норму.

«Этот закон на самом деле вообще не упоминает минские соглашения никоим образом, и по сути дела это, я бы сказал, закон о дезинтеграции, потому что он весь направлен против логики минских соглашений, которые требуют восстановления единого общественного политического государственного пространства через диалог между киевскими властями и этой частью украинского государства», — добавил глава МИД России.

За три дня до этого Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предупредил, что закон о реинтеграции Донбасса не исключает возможности применения силы в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки», — пояснил силовик.

При этом он подчеркнул, что дипломатический путь разрешения конфликта является для Украины приоритетным.

В пятницу 9 февраля заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин заявил о планируемом вооруженными силами Украины блицкриге в Донбассе.

По его данным, ВСУ вопреки минским соглашениям активно готовятся к войне и в ближайшее время планируют тотальное наступление на Донецк и Луганск с последующим выходом на границу с Россией.

Он также указал на то, что разведка ДНР в последнее время отмечает активное наращивание сил и средств ВСУ вдоль всей линии соприкосновения сторон.

«Вопреки минским договоренностям украинское военное командование стягивает к линии фронта тяжелое вооружение, выводя его из мест временного хранения, что ежедневно отмечается в отчетах миссии ОБСЕ», — подчеркнул военный.

Он также отметил, что главный удар Киев собирается нанести к северу и югу от Донецка. После этого, по данным оперативного командования ДНР, ВСУ начнут наступление на рубеже Лутугино – Иловайск – Комсомольское --Победа, а также двинутся в направлении Саханки, желая выйти на Новоазовск и захватить побережье Азовского моря.

В свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предостерег украинскую власть от подобных шагов, передает ФАН.

«Хотелось предостеречь правительство Украины от силового варианта решения конфликта в Донбассе, поскольку будет открыт «ящик Пандоры» и дальнейшее развитие событий может плачевно отразиться на всех жителях Украины», — сказал представитель силового ведомства.

Закон о реинтеграции Донбасса, среди прочего, дает право Петру Порошенко в мирное время использовать вооруженные силы «для сохранения суверенитета государства». Также впервые в украинских документах Россия названа «страной-агрессором».