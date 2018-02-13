«Сделал неверный выбор»: голландский министр ушел в отставку

Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра, признавшийся, что он солгал о якобы имевшей место своей встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, ушел в отставку, передает ФАН. О своем решении чиновник объявил в ходе дебатов в парламенте.

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Он заявил о том, что его авторитет пошатнулся настолько, что он не может продолжать работу. Зейлстра назвал эти свои слова «самой большой ошибкой в политической карьере» и добавил, что Нидерланды заслуживают главу МИД, «которому можно полностью доверять».

«Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Я не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Исполнять обязанности главы МИД будет министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сигрид Каг .

В ближайшее время Зейлстра должен был встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Нидерландская сторона официально проинформировала об отмене визита главы МИД в Россию, передает RT.

«Только что написала агентствам, что нидерландская сторона официально уведомила об отмене завтрашнего визита главы МИД в Россию. По сообщениям СМИ, министр иностранных дел Хальбе Зейлстра во вторник подал в отставку.

Выступая перед депутатами палаты представителей нидерландского парламента, он сказал, что солгав о встрече с президентом России Владимиром Путиным, он сделал самую крупную ошибку в его политической жизни. Нужны ли комментарии? Почитаю лучше ваши», — написала в этой связи у себя в фейсбуке официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Министр рассказал в интервью газете «Фолкскрант», что речь идет о событиях 2006 года, когда он работал в нефтегазовой компании Shell. Зейлстра пояснял причину того, почему он ввел всех в заблуждение.

Дипломат посчитал, что тогда происходило важное геополитическое событие, которое могло иметь потенциально серьезные последствия. В частности, он услышал комментарии Путина о «Великой России, в состав которой должны войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики».

Зейлстра указал, что «одолжил» детали встречи и отрывки комментариев российского лидера у некоего человека, который в действительности присутствовал на встрече, и выдал их за собственную информацию.

Министр отметил, что хотя его и не было на этой встрече, переданные им слова не являются ложью. Раскрыть источник он отказался, чтобы не подвергать опасности информатора и его компанию, сообщает «Интерфакс».

«Манера, в которой я хотел защитить свой источник и подчеркнуть важность моего сообщения насчет России, не была разумной, это абсолютно ясно», — сказал Зейлстра.

Это были попытки приписать России «великодержавные амбиции», стремление воссоздать «советскую империю» не выдерживают никакой критики – так отреагировали на слова голландского дипломата в посольстве России в Нидерландах.

Прояснил ситуацию бывший директор компании Shell Йерун ван дер Вир. Оказалось, что это он рассказал Зейлстра историю про встречу с Путиным. Предприниматель поведал, что именно он, а не Зейлстра, был на даче Путина. Он пояснил, что после этого между ним и главой МИД был разговор, но он мог быть в итоге неверно воспринят.

«Исторически Великая Россия больше, чем сегодняшняя Россия», — указал ван дер Вир, добавив, что Зейлстра мог воспринять переданные ему слова президента России как желание влиять на территорию бывшей Великой России.

При этом бизнесмен отдельно подчеркнул, что не интерпретировал слова Путина «в агрессивном смысле».

Весной 2014 года в ходе «прямой линии» с россиянами Владимир Путин, говоря о доверии между государствами, рассказал, как генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, будучи премьер-министром Дании, тайно записал разговор с ним.

«Что касается наших отношений с Европой, с западными странами, это ключевой вопрос — доверие. И на межличностном уровне, и на межгосударственном. Будучи политиком Дании, Расмуссен предложил мне встретиться, я согласился, мы поговорили, потом оказалось, что он наш разговор тайно записал на диктофон. Он отдал эту запись для публикации «для истории». Я не мог поверить своим глазам! Чушь какая!» — сказал российский лидер.

Президент отметил, что после таких случаев сложно говорить о доверии. В свою очередь в НАТО назвали «полным бредом» слова Путина о тайной записи. Об этом сообщала пресс-секретарь НАТО Оану Лунгеску.

«Эти обвинения являются полным бредом. Во время своего пребывания в должности датского премьер-министра господин Фог Расмуссен не приносил никаких диктофонов для записи встреч с господином Путиным или с кем-либо еще», — пояснила она, добавив, что Путин рассказал эту историю, чтобы отвлечь общественность от своих «неправомерных действий на Украине».