Кандидатов расположили по алфавиту

Центральная избирательная комиссия России 8 февраля утвердила текст бюллетеня для голосования на президентских выборах президента страны, которые пройдут 18 марта.

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Бюллетень будет содержать восемь фамилий кандидатов, расположенных в алфавитном порядке. Таким образом, под первым номером будет значиться Сергей Бабурин, затем — Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Напротив имени каждого кандидата укажут год его рождения, место жительства и работы, должность, а также субъект выдвижения, передает ФАН.

Наиболее лаконично эта графа выглядит у действующего президента страны Владимира Путина: «1952 года рождения; место жительства — город Москва, Президент Российской Федерации; самовыдвиженец», передает RT.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, поле со сведениями о Путине было заполнено четко в соответствии с законом. «У него должность короткая, коротко называется. Так и получилось — больше нечего написать», — пояснила Памфилова.

В верхней части бюллетеня расположены инструкции по его заполнению, а также выделено место для специальной защитной марки, подписей членов участкового избиркома и печати.

К президентским выборам будет напечатано более 111,4 млн бюллетеней, они должны быть готовы уже к 7 марта. Для досрочного голосования в отдаленных районах РФ и за рубежом крайний срок изготовления бюллетеней — 25 февраля. Для россиян, проживающих за рубежом, ЦИК изготовит более 1,87 млн бюллетеней.

В четверг же стало известно, что не менее 266 тыс. россиян из 85 регионов России подали заявление, что будут голосовать на другом участке, а не по месту регистрации. Об этом рассказал замглавы ЦИК России Николай Булаев.

«У нас заявления из всех 85 субъектов РФ — 266 тысяч 418 заявлений сегодня на 9.30 утра. Причем, как всегда, портал госуслуг лидирует — почти 150 тысяч заявлений, и МФЦ — 81 тысяча», — отметил он.

Напомним, что в этом году россиянам впервые будет разрешено голосовать не по открепительным удостоверениям, а по фактическому месту нахождения. Те, кто в единый день голосования окажутся в дороге, смогут проголосовать на временных избирательных участках, обустроенных на вокзалах и в аэропортах.

Для граждан, проживающих за рубежом, будут открыты участки в российских посольствах и генконсульствах. Директор ЦИК Элла Памфилова также сообщила, что россияне, находящиеся в арабских странах, смогут проголосовать досрочно, при том, что в России досрочное голосование практически отменено.

«За исключением очень малого количества избирателей, которые все-таки нуждаются в этом — за рубежом, в некоторых странах, — констатировала глава ЦИК, — особенно это касается арабских, мусульманских стран».

Она пояснила, что российские дипломатические учреждения подают заявки о возможности организации досрочного голосования, после этого Центральная избирательная комиссия принимает решение по этому вопросу.

Интересно также, что избирательные бюллетени в 10 регионах России будут выполнены на двух языках: русском и национальном языке коренного народа, населяющего ту или иную республику. В ЦИК указывали, что при необходимости бюллетень может быть переведен на языки малых народов, которые находятся в более компактных местах проживания.

По данным ЦИК на 1 января 2018 года, правом голоса обладают 110 млн 868 тыс. россиян, из низ за границей находятся 1,88 млн человек. 1 июля 2017 года насчитывалось 111 млн 425 тыс. избирателей, в том числе 1,88 млн человек за границей. Таким образом, число избирателей в России снизилось на 567 тыс. человек.

В этом году президентские выборы состоятся 18 марта, день голосования совпадает с годовщиной вхождения Крыма в состав России.

Как отмечал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, это «судьбоносное» совпадение «привлечет внимание к выборам и, несомненно, приведет к увеличению уровня явки». Ранее в ЦИК также сообщали, что досрочное голосование в отдаленных российских регионах и среди граждан, проживающих за рубежом, начнется не ранее 25 февраля.