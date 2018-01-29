«Это ничего не значит»: в Кремле не боятся американского доклада

Публикация «кремлевского доклада» Минфином США ничего не означает, но в Кремле намерены проанализировать его последствия с целью защитить интересы российских компаний. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Сама по себе публикация списка ничего не означает. Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной», — напомнил официальный представитель Кремля. Песков добавил, что российская сторона будет следить за действиями американской стороны, если таковые последуют за публикацией доклада.

«Эти действия будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», — заверил Песков. От ответа на вопрос, есть ли у России ответный подобный список, представитель Кремля воздержался.

Американский доклад о новых санкциях против России будет опубликован 29 января.

16 января посол США в России Джон Хантсман анонсировал дату публикации документа в кулуарах Гайдаровского форума. Он не стал уточнять, сколько людей попадут в санкционный список, пояснив, что «еще слишком рано говорить об этом».

В то же время сама публикация доклада еще не означает мгновенное введение нового пакета санкций. «Речь идет о законе, который был принят шесть месяцев назад. Так что это просто выполнение закона, принятого полгода назад. Ничего нового», — уточнил Хантсман.

Закон «О противодействии противникам США посредством санкций» был принят в США в начале августа 2017 года. Он направлен также против Ирана и Северной Кореи, но в большей степени — против России, которой отвели целых 98 страниц в 184-страничном документе.

Доклад, который США собираются опубликовать 29 января, касается ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, крупных российских бизнесменов и государственных компаний.

В Вашингтоне намереваются определить всех значимых политических и экономических акторов внутри России, оценить суммы их активов, иностранные деловые связи и влияние на экономику США. Американский Минфин также обещал описать возможные последствия введения санкций в отношении юридических или физических лиц, которые попадут в доклад.

МИД РФ не оставил новость о скорой публикации «Кремлевского доклада» без комментария — еще 21 декабря официальный представитель дипведомства Мария Захарова пообещала США ответные меры в случае введения новых санкций после публикации доклада. «Так мы делаем всегда, и когда мы так отвечаем, мы всегда подчеркиваем, что это не наш выбор», — заявила Захарова.

26 января американское Министерство финансов в очередной раз расширило антироссийские санкции, в список были внесены российские физические и юридические лица.

В Минфине США пояснили, что новые меры призваны «оказать давление на Россию, пока она полностью не выполнит свои обязательства в плане минских договоренностей».

В МИД РФ ожидаемо раскритиковали действия американского министерства и заверили, что со стороны Москвы неминуемо последует соответствующая реакция.

«Вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность», — говорится в коммюнике российского дипведомства.

Председатель Комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев сформулировал свою позицию по поводу расширения санкций более затейливо. «В последнее время американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующие решения аки пчелка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх», — заявил сенатор.

Косачев также выразил мнение, что санкционная политика американцев обрела хаотичный характер. «Сюжеты разные, цель опять же одна. Сдержать Россию и параллельно взбодрить замешавшуюся Европу, все сильнее сомневающуюся в самоценности трансатлантической солидарности. Игра ведь в одни ворота, и они явно не европейские», — добавил сенатор.