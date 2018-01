«Нет ничего зазорного и за границей поучиться»

В четверг, 25 января, во время визита в Казань российский президент Владимир Путин встретился со студентами в честь Татьяниного дня. Первым пунктом «молодежной программы» Путина стало посещение фестиваля студенческих клубов «Вместе вперед», на котором собрались представители не официальных, а самообразовавшихся студенческих организаций.

Впрочем, студентам пришлось довольно долго ждать встречи с главой государства — около двух часов. Позже стало известно, что Путин посетил экс-главу Татарстана Минтимера Шаймиева, который сейчас проходит обследование в одной из казанских больниц.

Ожидание студентам скрасила музыкальная программа. Певице Юлиане Карауловой, как показалось корреспонденту «Газеты.Ru», пришлось выступать на сцене дольше запланированного, после нее музыкальную эстафету приняла «Банд'эрос». Возникало ощущение, что артисты выступали ровно столько, сколько нужно, чтобы занять паузу до приезда главного гостя мероприятия. Иногда на сцену поднимались различные общественные деятели, например, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев пытался воодушевить зал общими патриотическими лозунгами.

Наконец, появился Путин. Проход президента к сцене сопровождала мелодия We Will Rock You группы Queen. Несмотря на быстрый шаг, Путин успевал пожать руки молодым людям за заграждениями. Да и сам путь президента к сцене больше напоминал проход звезды эстрады по ковровой дорожке. Ожидания молодежи были вознаграждены хоть и бодрой, но минимально короткой речью Путина — на пару минут.

«Благодаря студенчеству, благодаря молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее», — заявил президент.

После этого он добавил, что нынешняя молодежь живет в «новое время» и у нее есть преимущество перед теми, кто рос в предыдущие годы. Нынешние молодые люди, по мнению главы государства, могут создавать, «не думая ни о чем», новые смыслы, новую моду, музыку и технологии.

«Недерзкий» видеомост

Путин призвал студентов оставаться смелыми, дерзкими, не бояться ошибок и всегда искать возможности преодолеть их и выйти на решение. «Тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением. Я искренне этого вам желаю! Успехов вам!», — напоследок напутствовал президент и направился в Казанский университет. Там он уже пообщался с представителями разных вузов посредством видеомоста.

Этот формат общения уже был более консервативным. Подчас речи выступающих студентов напоминали выступления государственных деятелей.

Основной темой обсуждения стала «мобильность» образования. Студент Казанского университета рассказал президенту о региональной программе грантов «Алгарыш», по которой студенты могут стажироваться в зарубежных научных организациях, а после этого возвращаются на родину. Путин тут же иронично попросил не путать слово «Алгарыш» с «магарычем».

К слову, идея с мобильностью процесса обучения Путину понравилась, но он сообщил, что переориентировал бы программу, скорее, на обучение в других российских вузах.

«Нет ничего зазорного поучиться и за границей. Но, в целом, если пользоваться возможностями российской образовательной системы, то, действительно, часто такой необходимости и не будет возникать. Во всяком случае, это точно расширяет возможности подготовки высококлассных специалистов», — заявил он.

Кроме того, он предложил председателям студенческих союзов более плотно заняться работой с потенциальными работодателями. По словам главы государства, отдельным студентам с такой задачей справиться сложно, в отличие от организаций. «Нельзя превращать практику в получение справочек», — заявил Путин, добавив, что тогда никакого трудоустройства не будет.

Вскоре после этого выступил магистрант Санкт-петербургского государственного университета — родного вуза Владимира Путина. Он восторженно рассказывал президенту, что в дипломе университета теперь присутствует QR-код, отсканировав который, работодатель сможет получить всю информацию о выпускнике СПбГУ. Впрочем, не только хорошую — дисциплинарные взыскания туда тоже попадут.

Путину идею понравилась: «Конечно, это будет способствовать трудоустройству, если будущий работодатель будет иметь полную информацию о своем потенциальном кандидате». По мнению президента, хорошо бы, чтобы и студенты имели информацию о работодателе на как можно более раннем этапе трудостройства.

От МГУ им. М.В. Ломоносова выступал не студент, а его ректор Виктор Садовничий. Он рассказал президенту, что в Московском университете в два раза больше иностранных студентов, чем в Массачусетском технологическом институте или Оксфорде. По его словам, благодаря этому Россия получает «друзей» за рубежом. В частности, Садовничий упоминал студентов из Китая, Чада и Уганды. Слева от ученого, словно в подтверждение его слов, сидел молодой юноша африканского происхождения. Также ректор МГУ предложил создать международный союз молодых ученых, о чем его попросили на Фестивале молодежи и студентов. Президент сказал, что идея хорошая и, если от федерального правительства будет нужна поддержка, она будет оказана.