Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович рассказал, что представители США избегают встреч с членами российской делегации на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

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«Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений», — сказал российский вице-премьер.

Он также добавил, что лично готов к контактам с американской делегацией, сообщает ФАН. Вместе с тем, замглавы кабмина видит еще больший интерес к России в Давосе, чем ранее.

По словам политика, участники форума проявили живой интерес к российской инновационной повестке, многие страны выразили надежду на расширение и завязывание новых партнерских отношений.

«В целом я увидел, что интерес даже выше, чем раньше. Может быть, потому что день хороший, может быть, потому что действительно наша страна успешно преодолела трудности с падением цен на нефть и с санкциями», — пояснил Дворкович.

Вице-премьер отметил, что у многих вызывает уважение тот факт, что российская экономика вышла на траекторию роста. Чуть ранее в тот же день – в среду 24 января – президент ВТБ Андрей Костин в ходе делового завтрака в Давосе заявил, что Запад активно используют санкционную политику, стремясь затормозить развитие России и пытаясь уменьшить влияние нашей страны в мире.

«Они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт или экспорт», — указал банкир.

Экономист подчеркнул, что ограничительные меры со стороны Запада являются «крайне полномасштабной атакой на Россию», в ходе которой большое давление оказывается на российское общество и российскую экономику.

«Это очень большая экономическая война. И я говорю серьезно, и мы будем воспринимать это очень серьезно», — цитирует RT главу банка.

В то же время он выразил мнение, что влияние России в мире в случае переизбрания президентом Владимира Путина будет расти. По его словам, кооперация и укрепление экономических и политических связей с партнерами станет источником этого роста.

«Влияние России в случае переизбрания Путина будет усиливаться, но международная ситуация вокруг него складывается не в конфронтации с Западом, а в кооперации. Рост влияния будет происходить из большей кооперации, из укрепления отношений в экономике, политике», — резюмировал Костин.

Однако, бывший госсекретарь США Джон Керри на «полях» форума признался, что рассчитывает на улучшение отношений России и Соединенных Штатов.

«Я бы хотел увидеть улучшение отношений между Россией и США. Я бы хотел, чтобы мы преодолели различия, которые существуют между нами», — пояснил экс-глава Госдепартамента США.

Сегодня же бывший посол Евросоюза в России, экс-глава МИД Литвы Вигаудас Ушацкас раскритиковал президента прибалтийской республики Далю Грибаускайте за то, что в своей речи на форуме в Давосе она намерена выделить тему «российской угрозы», передает РИА «Новости».

Вместо того, чтобы говорить о Литве как о потенциальном государстве для индустрии блокчейна, квалифицированных рабочих, которые владеют иностранными языками, или об улучшении инвестиционной среды, президент Литвы планирует говорить о России, отметил Ушацкас.

Дипломат добавил, что ему трудно понять, как, сделав в Давосе акцент на «российской угрозе», Литва сможет привлечь дополнительные инвестиции.

Он подчеркнул, что об этой теме следует говорить в НАТО и структурах ЕС, а также в Вашингтоне, на встречах с партнерами, на форумах, посвященных обороне, но никак не в Давосе. По словам дипломата, Грибаускайте может намного лучше представить свою страну на Международном экономическом форуме, поскольку именно там можно найти инвесторов для Литвы.

48-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе работает организованная «Росконгрессом» официальная российская резиденция, «Русский дом» которая объединяет лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет Аркадий Дворкович.