«Закон о реинтеграции перечеркивает минские договоренности»

Принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса идет вразрез с минскими договоренностями, предусматривающими деэскалацию конфликта на юго-востоке Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

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«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности ООН в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей нормандского формата в Минске», — сказал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что в Европе и США отдают себе отчет в том, какую тактику выбрали киевские власти.

«Взяв под свое крыло вот эту власть — власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь», — пояснил глава МИД России.

Вместе с тем он пообещал, что Москва будет и впредь добиваться того, чтобы все пункты минских договоренностей выполнялись всеми сторонами, передает RT.

«И попытки сбить прицел и куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые какие-то повестки дня, новые методы, новые формы, они неприемлемы», — заключил дипломат.

Закон о реинтеграции Донбасса дает право главе Украины Петру Порошенко в мирное время использовать вооруженные силы «для сохранения суверенитета государства». Также впервые в украинских документах Россия была названа «страной-агрессором». В ближайшее время закон поступит на подпись украинскому лидеру, после чего вступит в силу, сообщает ФАН.

По итогам рассмотрения в первом чтении из документа исключили пункт о приоритетном значении минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Вскоре после принятия законопроекта большинством депутатов Рады Агентство международного развития США (АМР), входящее в структуру Госдепартамента, опубликовало программу по восстановлению Донбасса — документ, нацеленный на «улучшение экономической устойчивости Восточной Украины».

Проблемы в экономике авторы объясняют «российской агрессией», которая, по их мнению, «привела к разрушению критически важных рыночных связей и спровоцировала ухудшение экономических показателей в сферах промышленности, которые прежде были доминирующими».

В программе выделены три цели, в том числе «улучшение экономических перспектив Донбасса, интеграция его экономики в экономику Украины, ЕС и другие международные рынки, а также разработка плана по созданию уверенности в будущем экономики Донбасса», сообщает РИА «Новости».

По мысли авторов документа, «реализация этих задач приведет к тому, что экономика Восточной Украины будет более диверсифицированной и взаимосвязанной с остальной Украиной, менее зависимой от России и лучше подготовленной для обеспечения местных жителей работой в будущем».

Помимо этого в тексте упоминается неназванный «подрядчик», который должен будет заниматься установлением связей и поддержанием отношений с партнерами в регионе.

Ему также вменяется в обязанности расширение возможностей для работы в рамках других программ АМР, направленных, в частности, на реформирование системы здравоохранения, децентрализацию и борьбу с коррупцией.

Немецкое правительство уже пообещало вынести оценку закону о реинтеграции Донбасса, рассказывал официальный представитель кабмина Штеффан Зайберт.

«Этот закон очень свеж, мы должны будем оценить текст, сегодня не может быть окончательной оценки», — сказал немецкий чиновник на брифинге.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко также заявил, что закон нарушает минские договоренности. По его словам, Украина показывает, что не хочет мирного разрешения ситуации.

Замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин отметил, что принятие Радой документа — «откровенный плевок в лицо международному праву и гражданам Украины».

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики, в свою очередь, обратили внимание, что этим законом Киев пытается «подвести под какую-то нормативную базу то, что сейчас происходит» в Донбассе.