Украинцы перекрыли границу с Польшей

Митингующие перекрыли дорогу к трем пунктам пропуска на границе Украины с Польшей. В акции протеста участвовали жители приграничных населенных пунктов, недовольные изменением таможенных правил ввоза товаров на Украину.

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Участники акции заблокировали движение по дорогам к пограничным пунктам пропуска «Шегини — Медика» и «Рава-Русская — Гребенне» во Львовской области и КПП «Ягодин» в Волынской области. Кроме того, протестующие перекрыли дорогу к пункту пропуска «Краковец — Корчова».

Акции протеста вблизи украинско-польской границы начались 10 января около 9 утра — участники начали ходить по пешеходным переходам, перекрыв автомобильное движение. К полудню в пунктах пропуска «Шегини» и «Рава-Русская» образовались очереди из 200 машин в каждой.

В пограничном пункте пропуска «Шегини-Медика» протестующие пропускали машины каждые полчаса. «Патрульные договорились с руководителем акции на КПП «Шегини» о том, что активисты раз в 30 минут будут пропускать по 10 автомобилей. Это делается, чтобы избежать стычек между пикетчиками и людьми, которые хотят пересечь границу», — сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

Очевидцы также сообщили, что людей с детьми и рейсовые автобусы протестующие пропускали сразу.

По данным работающих на местах проведения митинга полицейских, на дороге к КПП «Ягодин» собралось около 100 человек, к КПП «Краковец-Львов» — 30-40 человек, а на дорогах к «Шегини» и «Раве-Русской» собрались в общей сложности около двухсот человек.

Согласно отчетам полицейских и очевидцев, акция протеста проходила мирно, нарушений зафиксировано не было.

Во всех местах проведения митингов дежурили сотрудники правоохранительных органов. К 15.00 украинские СМИ сообщили о завершении протестных мероприятий на всех КПП, автомобильное движение было полностью восстановлено.

При этом митингующие пригрозили, что возобновят акции протеста, если украинские власти проигнорируют их требования об отмене поправок, внесенных в таможенное законодательство.

Причиной акций протеста на границе с Польшей стало внесение поправок в украинский Налоговый кодекс, которые в декабре одобрил президент страны Петр Порошенко. В соответствии с этими изменениями было введено ограничение беспошлинного ввоза товаров на территорию страны.

Теперь без пошлины на Украину можно провезти товары на сумму до €150. В аэропортах пошлины не будут взиматься при ввозе продукции стоимостью до €1000 и весом до 50 кг. Однако данные нормы будут действовать только для тех, кто отсутствовал на Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов. Если же эти временные рамки не соблюдены, без пошлины можно ввезти только товар на сумму до €50.

Подписанный Порошенко законопроект также предполагает введение ограничений на беспошлинные пересылки товаров физлицами в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Отныне их может быть максимум три в течение календарного месяца, а суммарная стоимость одной такой посылки не должна превышать €150. Четвертая посылка за месяц уже будет облагаться налогом.

По словам народного депутата от Блока Петра Порошенко Вадима Денисенко, внесшего в закон поправки, беспошлинный ввоз товаров в Украину был ограничен для перекрытия «черных схем» ввоза продукции.

«Для чего это сделано? Потому что на этом строится целая схема по завозу товаров без уплаты каких-либо налогов. Это перекрытие определенных черных схем. Для людей, которые не занимаются черными схемами, три посылки по €150, — я не вижу здесь проблем», — пояснил нардеп.

«Фактически ввоз товаров осуществляется не для личных нужд, а с целью использования таких товаров в предпринимательской деятельности, но без уплаты надлежащих налогов и сборов при их ввозе на таможенную территорию Украины», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.